Con una importante convocatoria, este martes 12 de mayo por la tarde se desarrolla en San Juan la Marcha Federal Universitaria, en sintonía con las movilizaciones que se realizan en distintos puntos del país para reclamar por el financiamiento de las universidades públicas y del sistema científico nacional.

La concentración inició a las 16 horas frente a la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes, sobre avenida José Ignacio de la Roza, entre Catamarca y Sarmiento. Desde allí, una multitud integrada por estudiantes, docentes, no docentes y autoridades universitarias comenzó a avanzar hacia el Rectorado de la Universidad Nacional de San Juan.

Con banderas y cánticos, la comunidad universitaria reclamó por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. (Foto: DIARIO HUARPE)

“Sr. Presidente, cumpla la ley”, expresó una de las banderas que encabezó la movilización, en referencia al reclamo por la Ley de Financiamiento Universitario.

El recorrido de la marcha avanza por avenida Ignacio de la Roza hacia el este hasta calle Mendoza. Luego continúa hacia el sur por Mendoza hasta Mitre, seguirá por General Acha hasta avenida Laprida y posteriormente tomará Caseros para regresar nuevamente a Mitre, finalizando frente al edificio central de la UNSJ, ubicado frente a la Estación Mitre.

Allí, en el escenario principal donde se encuentran los principales referentes de la UNSJ, Gonzalo Leyes, presidente de la Federación Universitaria, expresó: “Tenemos que empezar a construir una alternativa de gobierno para la Argentina. Eso lo vamos a hacer con comunidad, con solidaridad y, fundamentalmente, con mucha esperanza, porque somos parte de un pueblo que no se rinde. Somos parte de un pueblo que lucha con corazón, con honestidad y con coraje. Con convicción vamos a recuperar los destinos de nuestra patria”.

Estudiantes, docentes y no docentes participaron de la protesta universitaria en San Juan. (Foto: DIARIO HUARPE)

El acto central fue convocado para las 17 horas, en simultáneo con otras manifestaciones a nivel nacional. Durante la jornada, los distintos sectores universitarios reclaman el cese del desfinanciamiento a las casas de altos estudios y exigen una actualización presupuestaria para garantizar el funcionamiento de las universidades públicas.

La movilización generó demoras en el microcentro sanjuanino. (Foto: DIARIO HUARPE)

La protesta se desarrolla en medio de la preocupación expresada por referentes académicos y gremiales, quienes advierten que la falta de fondos impacta en el mantenimiento de las instituciones, el pago de salarios docentes y el normal desarrollo de las actividades educativas y científicas.