La aceleración de la inflación y la calma en el mercado cambiario generaron una importante apreciación del tipo de cambio en el primer cuatrimestre del año. En este contexto, especialistas señalan que Argentina tuvo un retroceso en la competitividad de precios de bienes y servicios, lo cual es equivalente a afirmar que el país se encareció en dólares. Según el Banco Central (BCRA), el tipo de cambio real tocó en abril un nuevo mínimo desde mayo de 2025.

Este fenómeno se explica por la abundancia de divisas debido a la cosecha de trigo y el ingreso por deuda privada, mientras que la inflación se recalentó por ajustes en precios regulados y subas estacionales. En marzo, el IPC escaló un 3,4%, la variación más alta en un año.

Alimentos y carne al frente de las subas

De acuerdo a un relevamiento de la Fundación Mediterránea, mientras que en diciembre el 39% de los productos de la canasta eran más caros en Argentina que en el resto del mundo, en abril ese porcentaje trepó al 47%. Los mayores encarecimientos relativos se verificaron en:

Carne vacuna: subas de entre 40% y 60%.

Cerveza: incrementos de entre 34% y 46%.

Papas: alzas de entre 15% y 26%.

Brasil y China presentan hoy la mayor cantidad de productos más baratos que en nuestro país (80% y 90% respectivamente), mientras que el valor de los productos argentinos se acercó peligrosamente a los niveles de Europa.

La ropa argentina: entre las más caras del mundo

El rubro de indumentaria y bienes durables sigue siendo el más costoso para el bolsillo: el 81% de los productos seleccionados se ubican por encima de otros países. Según la base de datos Numbeo, Argentina es el país más caro del mundo en vestidos de marcas internacionales como Zara o H&M, además de ocupar el sexto lugar en zapatillas deportivas y el séptimo en jeans.

Los especialistas atribuyen esta situación a la combinación de "protección comercial y elevada carga tributaria interna", aunque destacan que la progresiva apertura ha comenzado a acortar algunas brechas.

El contraste con la región

Pese al reciente encarecimiento, en la era Milei el país se abarató respecto del promedio regional. Según datos de Fundar, aunque en febrero Argentina se encareció un 2,9% respecto a América Latina, el país quedó un 4% más barato que el promedio regional en el acumulado de la gestión actual. Los rubros donde somos más baratos son Salud, Educación, Alcohol y Tabaco.

Finalmente, desde la Fundación Mediterránea señalaron que el actual tipo de cambio real, cercano a los $1.720, luce sostenible a futuro gracias a las exportaciones de petróleo, gas y minería, que permitirán un equilibrio en la balanza de pagos a largo plazo.