Con una importante convocatoria, este martes 12 de mayo por la tarde se desarrolla en San Juan la Marcha Federal Universitaria, en simultáneo con movilizaciones en distintos puntos del país para reclamar por el financiamiento de las universidades públicas y del sistema científico nacional.

Banderas, carteles, bombos y cánticos marcaron una jornada atravesada por el reclamo universitario. Entre las consignas más repetidas aparecieron pedidos vinculados al presupuesto educativo, la recomposición salarial y el sostenimiento de las actividades académicas y científicas.

(Foto: DIARIO FOTO/Martín Britos)

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