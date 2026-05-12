Martes 12 de Mayo
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Postales de la multitudinaria marcha universitaria en San Juan

Miles de personas participaron este martes de la Marcha Federal Universitaria en San Juan. La movilización recorrió el centro con reclamos por el financiamiento de las universidades públicas y el sistema científico. 

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
La Marcha Federal Universitaria reunió a miles de personas en el centro sanjuanino. (Foto: DIARIO FOTO/Martín Britos)

Con una importante convocatoria, este martes 12 de mayo por la tarde se desarrolla en San Juan la Marcha Federal Universitaria, en simultáneo con movilizaciones en distintos puntos del país para reclamar por el financiamiento de las universidades públicas y del sistema científico nacional.

Banderas, carteles, bombos y cánticos marcaron una jornada atravesada por el reclamo universitario. Entre las consignas más repetidas aparecieron pedidos vinculados al presupuesto educativo, la recomposición salarial y el sostenimiento de las actividades académicas y científicas.

(Foto: DIARIO FOTO/Martín Britos)

(Foto: DIARIO FOTO/Martín Britos)

(Foto: DIARIO FOTO/Martín Britos)

(Foto: DIARIO FOTO/Martín Britos)

(Foto: DIARIO FOTO/Martín Britos)

(Foto: DIARIO FOTO/Martín Britos)

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