Este martes se desarrolla en todo el país la cuarta edición de la Marcha Federal Universitaria, una movilización impulsada por docentes, estudiantes, graduados, no docentes y autoridades académicas para reclamar por el financiamiento de las universidades públicas y el sostenimiento del sistema científico y sanitario universitario.

La protesta tiene como principal eje el pedido al Gobierno nacional para que cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario y actualice las partidas presupuestarias destinadas a las casas de altos estudios. También reclaman una recomposición salarial y el envío de fondos para hospitales universitarios que atraviesan una situación crítica.

Uno de los datos que expone el conflicto es la caída del presupuesto destinado al sistema universitario nacional. Mientras que en 2023 representaba el 0,72% del PBI, actualmente equivale al 0,47%.

Según datos difundidos por autoridades universitarias, el deterioro presupuestario impacta principalmente en los salarios docentes. En la Universidad de Buenos Aires, los cargos de dedicación simple perciben entre $177.117 y $351.995 mensuales, mientras que un profesor titular con dedicación exclusiva alcanza un salario de $1.582.283, apenas por encima de la canasta básica para una familia tipo.

La situación también se refleja en la cantidad de renuncias dentro del sistema universitario. En la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA se registraron 438 dimisiones entre enero de 2024 y abril de 2026, un promedio de una renuncia cada dos días. En Ingeniería hubo 342 bajas desde 2023 y en Agronomía más de 100 docentes e investigadores dejaron sus cargos en los últimos dos años.

Las universidades también advierten sobre una pérdida sostenida de profesionales jóvenes y especializados, muchos con doctorados y postdoctorados, que migran a instituciones del exterior o abandonan la actividad académica por mejores condiciones laborales.

Otro de los puntos centrales del reclamo es la situación de los hospitales universitarios. Autoridades del Hospital de Clínicas y del Instituto de Oncología “Ángel H. Roffo” aseguraron recientemente que, con el presupuesto actual, podrían funcionar solo durante 45 días más.

Los centros asistenciales dependientes de la UBA atienden a unas 700 mil personas por año y cumplen además un rol clave en la formación de profesionales de la salud. Desde las instituciones sostienen que la falta de recursos compromete tanto la atención médica como la continuidad de prácticas y residencias.

La crisis presupuestaria también afecta la infraestructura universitaria. En distintas facultades se suspendieron obras, se redujo el consumo eléctrico y se limitaron actividades por falta de insumos. En Exactas, por ejemplo, adaptaron trabajos prácticos debido a la escasez de materiales para laboratorios.

En paralelo, docentes y no docentes denuncian un crecimiento del pluriempleo y jornadas laborales más extensas para sostener sus ingresos. Desde distintos sectores universitarios advierten que esta situación impacta de manera directa en la calidad educativa y en el funcionamiento general del sistema público universitario.