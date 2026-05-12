Florentino Pérez rompió su silencio y lo hizo con todo. El presidente del **Real Madrid** compareció esta tarde ante los medios tras la Junta Directiva y, en pocos minutos, despejó dudas, desmintió rumores sobre su salud y lanzó un desafío sin rodeos a la oposición.

El anuncio principal fue el inicio del proceso electoral para renovar la junta directiva, a la que el propio Pérez confirmó que volverá a presentarse. "Les he pedido a la junta electoral que inicie el proceso para las elecciones", declaró el dirigente, cerrando las especulaciones sobre una posible renuncia.

Salud, títulos y críticas

Pérez aprovechó la rueda de prensa para responder con dureza a quienes pusieron en duda su estado físico. "Algunos me han dicho que tengo un cáncer terminal. Mi salud es perfecta", sentenció, desacreditando las versiones que habían circulado en los últimos días.

A pesar de reconocer una temporada sin títulos, el presidente defendió su gestión con números:

Destacó que bajo su presidencia el club ganó 66 títulos entre fútbol y básquetbol.

Resaltó la obtención de siete Copas de Europa de fútbol durante su mandato.

Denunció una situación absurda provocada por campañas contra él y contra la institución.

Cruce con la prensa y desafío electoral

Uno de los momentos más tensos ocurrió cuando Florentino sacó su teléfono celular para desmentir un titular que aseguraba que estaba "cansado". "Yo me levanto temprano y me acuesto el último. Trabajo como un animal", disparó contra los rumores periodísticos.

Sobre el rol de los medios, fue tajante al afirmar que los periodistas creen que la gente les cree, pero que los socios confían en él. "En el Real Madrid mandan los socios mientras esté yo", aseguró evocando su historia en el club.

Finalmente, cerró su intervención con un reto directo a quienes se mueven en las sombras: "Que se presenten a las elecciones, ahora tienen la oportunidad. Yo me voy a presentar para defender los intereses del Real Madrid". El dirigente insistió en que no permitirá que se instale la idea de ruina o caos a menos de dos años de haber ganado Liga y Champions.