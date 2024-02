Lo extrañaron poco. Sebastián “Pulpito” González fue anunciado como nuevo refuerzo para esta temporada 2024. Es que, en diciembre había rescindido su contrato con el club de Concepción, significando una importante baja para los de San Martín. Finalmente, comenzará a entrenar en el Hilario Sánchez junto al plantel.

González se fue de San Martín el pasado diciembre para jugar en el vecino país de Bolivia. El destino era el Always Ready, club que tiene mucho peso en el país y además juega la Copa Libertadores. Incluso fue presentado como un nuevo refuerzo y el 20 de enero jugó un partido de presentación del club.

No trascendieron los motivos, no se sabe qué pasó, ocurrieron algunos problemas que trajeron al de Lomas de Zamora de vuela a tierras sanjuaninas. Lo cierto es que era uno de los mejores y quien más destacó en esta última temporada. Si no regresaba, hubiera sido la baja más importante del plantel.

Luego de muchos idas y vuelas, en las redes sociales del club compartieron la imagen del volante, anunciando su regreso. El primer posteo tenía la imagen borrosa, que no se lograba ver el rostro y tenía una varita mágica. Luego, el segundo posteo mostró su cara, junto a la frase “el mejor refuerzo sos vos, asociate”, refiriéndose a los hinchas para que sean socios del club, como así también un guiño al nuevo refuerzo. ¡Finalmente, el tercer posteo ya decía “Bienvenido Pulpi a tu casa!!!”, y era presentado oficialmente como nuevo jugador del plantel dirigido por José María Martínez.

Cuándo debuta el verdinegro

San Martín se prepara en una intensa pretemporada para recibir en el debut de esta temporada a Alvarado este domingo 4 de febrero a las 19:00 horas en el Hilario Sánchez.