La lucha por no descender sumó un capítulo determinante en la fecha 8 del Torneo Clausura. En Junín, Sarmiento venció 2-0 a Aldosivi con goles de Joel Godoy e Iván Morales, un resultado que alteró la tabla de los promedios y dejó al equipo marplatense hundido en el fondo, compartiendo la última posición con San Martín de San Juan.

Con este escenario, el Verdinegro respira aliviado: si el campeonato terminara hoy, evitaría el descenso directo y debería disputar un desempate con Talleres de Córdoba, que aún debe jugar su compromiso ante Tigre.

La atención en San Juan está puesta ahora en dos frentes. Por un lado, en lo que suceda con Talleres en Victoria, ya que un resultado adverso para la “T” le daría aire extra al equipo sanjuanino. Por otro, en el choque directo contra Vélez el viernes 19 de septiembre a las 19:15 hs, que se jugará en el estadio Hilario Sánchez y aparece como una verdadera final por la permanencia.

En contrapartida, Aldosivi vive un momento crítico: el debut de Guillermo Farré como DT no alcanzó para cortar la mala racha de un equipo que todavía no ganó en el Clausura y que quedó en la misma situación límite que San Martín.

Sarmiento, en tanto, fue el gran beneficiado de la jornada. Con su triunfo salió del fondo y se ubicó un paso por encima de los colistas, manteniendo viva su ilusión de seguir en Primera.

En San Juan, la consigna es clara: ganar en casa frente a Vélez para que el alivio de esta fecha no se diluya y el sueño de la permanencia se mantenga intacto.