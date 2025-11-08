El fútbol le dio a San Martín una bocanada de aire y una dosis épica de esperanza. Cuando la noche parecía sellada y la condena del descenso flotaba en el ambiente, el equipo de Leandro Romagnoli encontró el gol del empate 1-1 ante Lanús, en el minuto 90, un tanto que significa mucho más que un punto: es la llave para seguir soñando con la permanencia en Primera División, llevando la definición a la última fecha.

El partido se había puesto cuesta arriba desde muy temprano. Apenas a los 6 minutos del primer tiempo, Lanús, que tiene la cabeza puesta en la final de la Copa Sudamericana, golpeó con efectividad. Una corrida de Marcich por izquierda terminó en un centro preciso que Rodrigo Castillo capitalizó para abrir el marcador, dejando el 0-1 tempranero.

El golpe fue duro, pero el Verdinegro no bajó los brazos, aunque le costó generar peligro real ante un Lanús ordenado, que se dedicó a administrar la ventaja. San Martín intentó con remates de media distancia de Sebastián Jaurena y Diego González, y un cabezazo de Ignacio Maestro Puch, pero todos se fueron desviados o fueron controlados por el arquero Nahuel Losada. La frustración crecía, y la tabla de posiciones se oscurecía para los sanjuaninos.

En el segundo tiempo, Romagnoli movió el banco buscando el revulsivo. Ingresaron Santiago Barrera, Marco Iacobellis, Santiago Salle, Juan Cavallaro y Federico Anselmo, buscando mayor peso ofensivo y verticalidad. Las chances comenzaron a aparecer de forma esporádica: un remate fallado de Ayrton Portillo y otro cabezazo que rozó el palo de Tomás Fernández fueron el aviso de que el Santo no se rendía.

Pero el tiempo era el peor enemigo. Los minutos se consumían, y la desesperación se apoderaba del Hilario Sánchez. Lanús, con la entrada de jugadores de peso como Eduardo Salvio y Alexis Canelo, parecía controlar el juego e incluso tuvo sus ocasiones para liquidarlo, siendo Marcelino Moreno protagonista de dos atajadas clave del arquero Matías Borgogno.

Y entonces, en el minuto 90, llegó el milagro. Tras un tiro de esquina, la pelota quedó boyando en el área chica, Diego "Pulpo" González impactó la pelota y, en el medio del tumulto, Tomás Lecanda fue el último en tocarla antes de que ingresara a la red. Un gol agónico, compartido y con suspenso, que desató la euforia en San Juan. El 1-1 era un hecho.

El partido se extendió siete minutos más en un final de infarto. Lanús tuvo la última con un remate de Salvio que se fue apenas desviado, pero el marcador no se movió más.

El empate mantiene a San Martín en la pelea por la permanencia. Ahora, el Santo se jugará la vida en la última fecha en un mano a mano dramático contra Aldosivi en Mar del Plata. De reojo, el equipo de Romagnoli tendrá que mirar lo que ocurra con otros rivales directos como Godoy Cruz, Sarmiento y Atlético Tucumán. La sobrevida llegó sobre la hora, y la fe del pueblo sanjuanino, también.