Le marcaron la cancha a los bares de San Juan en el comienzo del Día Internacional de la Cerveza. En las primeras horas de este viernes, la Secretaría de Seguridad advirtió al sector gastronómico que promueva el consumo en exceso o que ofrezcan el clásico “Happy Hour”, es decir, el 2x1, en este día de celebración que suele ser muy aprovechado para los propietarios, como así también los consumidores. Incluso estas sanciones pueden llegar a ser motivo de clausura.

La cerveza es una de las bebidas más elegidas por los sanjuaninos, a la hora del encuentro entre amigos o familia, ya sea en una reunión privada o una juntada en algún barcito. Se trata de uno de los compuestos fermentados de mayor antigüedad y acaso de las más valoradas, aunque en los últimos años su versión artesanal provocó un "boom" en muchos lugares de San Juan. Por ese motivo, desde el 2007 cada primer viernes de agosto se celebra el Día Internacional de la Cerveza.

En ese contexto, para celebrar la efeméride gastronómica, distintos bares y locales gastronómicos ofrecen promociones en sus cartas. Pero, la Policía de San Juan informó que durante este viernes controlarán y sancionarán a los bares que promuevan un mayor consumo de alcohol, con promociones como el "2x1"

"Las promos con alcohol están prohibidas, por lo que se realizarán muchos controles para prevenir también que los conductores manejen alcoholizados", afirmó a DIARIO HUARPE, el subsecretario de Seguridad, Abel Hernández. Al ser consultado sobre el motivo que los ha llevado a controlar más este tipo de promociones, el subsecretario de Seguridad manifestó que al llegar a un lugar, el consumidor no se tiene que encontrar con promociones que “instiguen a tomar más alcohol por el mismo precio de un vaso”.

“Venimos trabajando en consecuencia en este ámbito desde hace tiempo. Todos los fines de semana estamos sancionando a algún lugar. No tenemos problemas de que el mozo pueda ofrecer alguna promoción en la mesa, el problema se presenta cuando colocan algún cartel o promocionan el 2x1 en las redes sociales”, aseguró. Al mismo tiempo, explicó que no se puede colocar algún policía al lado de cada barra de un bar, en ese sentido afirmó que lo que no quieren encontrarse es con señalética o cartelería que promocionen el 2x1 en los locales de esparcimiento nocturno.

Para finalizar, el funcionario recordó que "para el Día del Amigo se sancionaron a 8 locales nocturnos porque hay cuestiones que no están permitidas por ley, que es incitar al mayor consumo de alcohol. No está permitido hacer promociones en las que se indique que con el mismo dinero se puede tomar 2 o 3 cervezas", sentenció. Recordar que este tipo de sanciones, pueden ser motivo de clausura para los bares sanjuaninos.