Un obrero sufrió un grave accidente al caer desde el cuarto piso del edificio 9 de Julio. El incidente tuvo lugar mientras el trabajador realizaba tareas de soldadura en altura en la construcción, ubicada en Ignacio de la Roza entre Jujuy y Aberastain. Cabe destacar que este edificio está siendo remodelado para albergar a parte del Poder Judicial.

El trabajador herido fue identificado por la policía como Matías Fioretti Aballay, de 30 años. Según el informe, el empleado se encontraba realizando labores de soldadura en el cuarto piso cuando, aparentemente, se le desprendió el arnés, lo que provocó su caída.

Tras el accidente, una ambulancia de emergencias acudió al lugar para asistirlo. Posteriormente, fue trasladado al servicio de urgencia del Hospital Rawson. Los reportes médicos indicaron que sufrió una contusión cráneo facial, traumatismo de tórax, varias escoriaciones y politraumatismo. Luego de ser asistido, fue dejado en observación médica para monitorear su estado de salud.