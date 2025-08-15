El dúo humorístico “Vale con Bigote”, conocido por su gran popularidad en redes sociales, llega a San Juan con su nuevo espectáculo “Y… yo te dije!”. La propuesta, que se presentará este domingo 17 de agosto a las 19 horas en el auditorio del Museo de Bellas Artes Franklin Rawson, promete una noche de risas y complicidad con el público, abordando con ingenio y frescura las situaciones cotidianas de la convivencia en pareja.

Según adelantaron sus protagonistas, el show se inspira en la dinámica que los hizo virales, pero está diseñado para que cualquiera pueda disfrutarlo, incluso sin conocer previamente su material. “Si bien hacemos el dúo de humor que la gente ve en las redes, es un espectáculo que cualquier persona puede entender porque hablamos de la convivencia, de las vicisitudes de los matrimonios, siempre en tono de humor”, explicaron.

El contacto en vivo con la gente es uno de los puntos fuertes de la propuesta. “Es mucho más valorable cuando la gente nos va a ver al teatro, porque más allá de lo que consumen en redes, acá mostramos otra cosa. Hay mucha interacción con el público, un ida y vuelta que lo hace fabuloso”, destacaron.

La gira, que los ha llevado por distintas provincias, no solo les permite hacer reír, sino también conocer lugares nuevos. “Es doblemente gratificante: por un lado, el contacto con la gente y, por otro, descubrir rincones de Argentina que quizás no conoceríamos de otra forma”, señalaron.

El humor de “Vale con Bigote” abarca desde la convivencia hasta la crianza de los hijos, y busca que el público se sienta reflejado en las situaciones que presentan. “La gente se identifica con lo que contamos y, al ponerle humor, todo se hace más divertido”, comentaron.

Detrás del aparente desparpajo del escenario, hay un trabajo de preparación constante. “Si bien hay improvisación cuando interactuamos con el público, también hay mucho ensayo y horas de trabajo detrás”, aseguraron.

La cita es a las 19 horas en la Sala Principal del Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson. “Los invitamos a divertirse un rato, a irse con una sonrisa y a olvidarse por un momento de los problemas que tenemos todos”, concluyeron.