Un trágico siniestro vial ocurrió el pasado domingo en Ruta 20, entre calles Zapata y La Plata, en la localidad de Las Chacritas, 9 de Julio, dejando como saldo una víctima fatal. Un camión vinculado a la logística del Turismo Carretera embistió a un ciclista, quien falleció en el acto. Ante esto, se conoció que el fallecido tenía seis veces más de lo permitido de alcohol en sangre.

La víctima fue identificada como Jorge Ariel Elizondo, de 50 años. El conductor del camión, Oscar Merello, fue demorado tras la colisión, pero posteriormente fue liberado sin audiencia de formalización o imputación. Fuentes judiciales confirmaron que, dadas las características del caso, no se pudo configurar un delito, por lo que no se pidió fijar audiencia de formalización para Merello.

La investigación no configuró un delito gracias a detalles cruciales. Según testimonios recabados por el Ministerio Público Fiscal de testigos presentes, la bicicleta circulaba por el medio de la ruta y se cruzó al carril contrario. Fue en ese momento que el camión, que venía de la carrera del TC en el Autódromo El Villicum y pertenecía a un equipo de Entre Ríos, lo atropelló.

Las pericias realizadas sobre el cuerpo del ciclista revelaron un factor determinante: presentaba 2,9 gramos por litro de alcohol en sangre, lo que equivale a casi seis veces más de lo permitido para circular. Este elevado nivel de alcohol podría explicar por qué perdió el control de la bicicleta. Estos exámenes fueron fundamentales para deslindar de responsabilidad al conductor del camión. Al conductor del camión también se le realizó el dosaje de alcoholemia tras el siniestro, el cual dio negativo.