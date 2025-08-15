Un adolescente de 14 años fue asaltado en Pocito cuando un hombre le apuntó al pecho con un revólver para robarle el celular. El hecho ocurrió el miércoles 13 de agosto de 2025, alrededor de las 21.10 horas, cuando el menor se encontraba junto a tres amigos en la intersección de calles Alvear y Calle 5.

Los jóvenes estaban sentados en el cordón jugando con sus teléfonos cuando dos personas en una motocicleta Honda 150cc color gris se detuvieron. El acompañante descendió del rodado, mostró un arma de fuego tipo revólver y exigió la entrega de un celular Samsung modelo A10 color azul. Luego, los asaltantes escaparon en el vehículo.

El jueves 14 de agosto, el padre del menor se presentó en la Comisaría 6ª y allí encontró un celular con las mismas características que había sido secuestrado a dos jóvenes en un procedimiento anterior. Los detenidos, identificados como Nahuel Ibáñez, de 23 años, y Kevin Rojas, de 21 años, ya estaban vinculados a otro robo agravado ocurrido en la Verdulería Joaquina. El padre reconoció el aparato como de su propiedad, por lo que la UFI Delitos contra la Propiedad dispuso sumar esta nueva causa contra ambos.

Los dos acusados enfrentarán ahora dos procesos judiciales por robo agravado con el uso de arma de fuego, mientras continúan las investigaciones para determinar su participación en otros hechos similares.