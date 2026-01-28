Tras las intensas lluvias registradas en San Juan, desde la Dirección de Sanidad Vegetal advirtieron sobre un escenario propicio para la aparición y el avance de la peronóspora en la vid, una enfermedad que puede generar severos daños en la producción vitivinícola. Así lo explicó la ingeniera agrónoma Jesica Lobos, subdirectora de Sanidad Vegetal, Animal y Alimentos del Ministerio de Producción, en diálogo con DIARIO HUARPE, al analizar el impacto del temporal en los cultivos sanjuaninos.

“Actualmente estamos en las mejores condiciones para que la peronóspora genere daño”, señaló Lobos, al detallar que la combinación de lluvias, alta humedad y temperaturas moderadas favorece el desarrollo de este hongo. En ese sentido, indicó que ya se detectó presencia de la enfermedad en departamentos como San Martín, Angaco y Ullum, lo que encendió las alertas en el sector productivo.

Publicidad

Ante este panorama, la profesional remarcó la necesidad de realizar tratamientos curativos de manera urgente, utilizando productos fitosanitarios adecuados para frenar el avance de la enfermedad. Sin embargo, advirtió que el contexto actual presenta una dificultad adicional: la época de cosecha. “Es fundamental que los productores que estén próximos a cosechar se fijen en los períodos de carencia de los productos que van a utilizar”, explicó, y aclaró que este período es el tiempo que debe transcurrir entre la aplicación del producto químico y la cosecha, para evitar residuos en la fruta.

Lobos subrayó que existen productos con períodos de carencia muy cortos, incluso de un día, pero insistió en la importancia de prestar especial atención a este aspecto. Para aquellos productores que ya se encuentran cosechando, recomendó finalizar la recolección y luego realizar los tratamientos, los cuales servirán como prevención para la próxima temporada, protegiendo las reservas de las plantas.

Publicidad

En cuanto al impacto productivo, la ingeniera agrónoma alertó que la peronóspora es una enfermedad altamente severa, con un potencial de pérdidas de hasta el 50% de la producción. “Afecta tanto los rendimientos como la calidad”, indicó, aunque aclaró que por el momento no se cuenta con estadísticas concretas sobre las pérdidas en la actual campaña en San Juan.

Finalmente, Lobos destacó el acompañamiento del Estado provincial, al señalar que desde el Ministerio de la Producción, a través del Fiduciario San Juan, se encuentra disponible una línea de crédito para la adquisición de insumos fitosanitarios destinados al control de enfermedades como la peronóspora y para contingencias climáticas. “Llamamos a los productores a que colaboren y realicen los tratamientos necesarios”, concluyó, remarcando la importancia de la prevención para resguardar la sanidad de los viñedos sanjuaninos.