Estado del Paso de Agua Negra para este miércoles 28 de enero

El Ministerio de Gobierno de la provincia de San Juan, a través de la Secretaría de Relaciones Institucionales, informó oficialmente el estado de transitabilidad del Paso Internacional Agua Negra, correspondiente a la Ruta Nacional 150, para la fecha del miércoles 28 de enero de 2026.

Según el comunicado oficial, el paso fronterizo se encuentra habilitado para la circulación de vehículos. El horario de operación autorizado es de 07:00 a 17:00 horas. Las autoridades emitieron una serie de recomendaciones de seguridad para los usuarios que transiten por la ruta. Se insta a los conductores a circular con las luces bajas encendidas de forma permanente, a respetar estrictamente los límites de velocidad establecidos y a mantener una conducción precavida. Esta última indicación se debe a la presencia de personal de Vialidad Nacional realizando tareas de mantenimiento en distintos sectores del camino.

El informe oficial incluye un listado de contactos institucionales de utilidad para los viajeros. Para consultas sobre el estado de la ruta, se encuentra disponible el Centro de Atención al Usuario de Vialidad Nacional, al teléfono 0800-222-6272, en un horario de atención de lunes a viernes de 9 a 18 horas. También se proporcionan los datos de contacto de la Secretaría de Relaciones Institucionales del Ministerio de Gobierno de San Juan, encargada de la coordinación internacional.

Para asistencia consular, se detallan los números del Consulado General de la República Argentina en Valparaíso, Chile, incluyendo un teléfono de guardia para casos de emergencia. Asimismo, se publican los contactos de los puestos de la Gendarmería Nacional Argentina en Las Flores y Jáchal, y de la Dirección Nacional de Vialidad en San Juan.

Como dato de relevancia para la comunicación, se recuerda el procedimiento para realizar llamadas telefónicas desde Argentina hacia Chile. Para contactar a un teléfono fijo, se debe marcar el prefijo internacional (+56), seguido del código de zona y el número. Para la región de La Serena - Coquimbo, el código de zona es 51. En el caso de llamar a un teléfono celular, la secuencia es (+56)(9) más el número del dispositivo.

La información se actualiza de forma periódica por parte de l