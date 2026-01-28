El fuerte temporal que azotó a San Juan continúa dejando consecuencias de gran magnitud en el sector productivo. Desde la Dirección de Contingencia Climática y Registro Productor, su director Alberto Gallardo brindó detalles a DIARIO HUARPE sobre los relevamientos que se están realizando en los departamentos afectados y confirmó que los daños en algunos cultivos son “graves y totales”.

Gallardo informó que durante la jornada del lunes el equipo técnico se trasladó al departamento Iglesia para retomar los trabajos de evaluación iniciados tras el evento climático. “Estuvimos en Iglesia y realizamos el relevamiento de todo lo que se había denunciado hasta el momento. La verdad es que todo lo que fueron chacras ha sido pérdida total. En varias fincas los daños son muy graves, prácticamente no quedó producción”, señaló, y agregó que actualmente los técnicos están elaborando un informe detallado que permitirá dimensionar el impacto real del temporal sobre el sector agrícola.

En ese sentido, Gallardo adelantó que una vez finalizado el informe técnico, el mismo será puesto a disposición para avanzar con los mecanismos de asistencia y líneas de crédito destinadas a los productores damnificados. “Ya están trabajando en el informe completo sobre la situación y, cuando esté terminado, lo vamos a compartir para avanzar con las herramientas de ayuda”, indicó.

Según se informó también, los cultivos de poroto chala rosada, maíz, tomate, berenjena, alcayota y zapallo, en un total de 15 fincas, fueron afectados, causando daños graves.

Respecto a otros departamentos afectados, el director de Contingencia Climática explicó que en Zonda existe una dificultad adicional que retrasa las tareas. “El problema grave que hay en Zonda es que todavía no se puede ingresar a las fincas por la cantidad de barro que hay. Es otro inconveniente que estamos enfrentando”, señaló.

Acorde al relevamiento, las estimaciones históricas y los testimonios de los productores de la zona, se trató de un evento climático de magnitud extraordinaria, sin precedentes en las últimas décadas y de difícil contención.

Desde el área provincial remarcaron la importancia de que los productores afectados realicen las denuncias correspondientes para poder ser incluidos en los relevamientos oficiales y acceder a eventuales medidas de asistencia. Mientras tanto, el Gobierno provincial continúa monitoreando la situación en las zonas más golpeadas, en un contexto marcado por pérdidas productivas significativas y condiciones climáticas que aún dificultan el acceso a los campos.

Para denunciar

El Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación solicita a los productores afectados que se acerquen al cuarto piso, núcleo 5, del edificio del Centro Cívico, a la Dirección de Contingencias Climáticas y Registro de Productores, a fin de efectuar las denuncias correspondientes.