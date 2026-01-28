Vecinos del barrio Empresa Mayo, en el departamento Rawson, manifestaron su preocupación por la acumulación de restos de carne y residuos orgánicos arrojados en contenedores de la zona, una situación que aseguran se repite desde hace meses y que genera graves problemas sanitarios. El reclamo se concentra principalmente sobre calle Salvador María del Carril, entre Chacabuco y Boulevard Sarmiento, aunque advierten que la problemática se extiende a varios sectores del barrio.

De acuerdo a los testimonios recogidos, los residuos serían arrojados por carnicerías y avícolas ubicadas en las inmediaciones de la feria de Rawson y del mercado concentrador de frutas y hortalizas. Esta práctica provoca que los contenedores se vean desbordados de bolsas con restos cárnicos que permanecen durante días sin ser retiradas, incluso bajo altas temperaturas, lo que deriva en olores nauseabundos y la proliferación de insectos.

Publicidad

Gabriela Richiarte, vecina del barrio Empresa Mayo, explicó a DIARIO HUARPE que la situación se agravó en los últimos seis meses con la colocación de nuevos contenedores. “Antes había menos contenedores y, aunque también había problemas, esto empeoró porque ahora se llenan rápidamente con basura que no es solo del barrio”, señaló. Según indicó, durante las primeras horas de la mañana es frecuente observar camionetas que llegan desde otros sectores y descargan bolsas con residuos en el lugar.

La vecina aseguró que los reclamos realizados ante el municipio y la Secretaría de Ambiente no obtuvieron respuestas efectivas. “Se hicieron denuncias formales, llamados telefónicos y contactos por redes sociales, pero no hubo una solución concreta”, expresó. En ese sentido, relató que en una oportunidad desde el municipio se comprometieron a retirar los residuos durante la noche, lo cual finalmente no ocurrió.

Publicidad

A este escenario se suma la intervención de cartoneros que revuelven los contenedores en busca de materiales reciclables. “Dan vuelta los contenedores, sacan lo que les sirve y dejan toda la basura tirada alrededor”, explicó la vecina. De esta manera, cuando finalmente pasa el camión recolector, solo retira los residuos que están dentro del contenedor, mientras que la basura esparcida queda en el suelo.

La proliferación de insectos es otro de los aspectos que genera mayor preocupación. “Hay moscas y cucarachas por todos lados, es imposible abrir las ventanas o permanecer afuera”, indicó Richiarte, quien aclaró que no se detectó la presencia de ratas, pero sí un deterioro evidente de las condiciones de salubridad del barrio. Según afirmó, la situación afecta especialmente a niños y personas mayores.

Publicidad

El impacto también se traslada a los espacios públicos del sector. La vecina señaló que la plaza ubicada en las inmediaciones del barrio se encuentra en malas condiciones debido a la presencia de huesos y restos de carne esparcidos. “Los chicos no pueden salir a jugar porque hay basura, olor y moscas. Es una situación muy triste para el barrio”, sostuvo.

Además, los vecinos advirtieron que algunos contenedores fueron trasladados de una cuadra a otra debido a las quejas por los olores, sin que se resuelva el problema de fondo. “Se corren los contenedores, pero la basura sigue apareciendo”, manifestaron, al tiempo que reclamaron controles más estrictos sobre el origen de los residuos y sanciones para quienes los arrojan de manera indebida.

Respuesta oficial del Municipio

Darío Molina, director de Servicios de la Municipalidad de Rawson, indicó a DIARIO HUARPE que el municipio intervino tras tomar conocimiento del reclamo vecinal y realizó una recorrida en la zona junto a un equipo de trabajo. “Fuimos hasta el lugar con personal municipal para observar directamente cómo estaba afectada la zona y constatar la situación real”, señaló. En ese marco, agregó que “la idea fue ver en el momento cuál era el estado de los contenedores y de los alrededores, y actuar en consecuencia”.

En cuanto al sector comprendido por las calles Pellegrini y Néstor Kirchner, el funcionario afirmó que el estado general era adecuado. “En esa parte estaba todo limpio, salvo algunos montos de basura que encontramos de manera puntual”, explicó. Según precisó, “esos residuos fueron retirados inmediatamente ni bien los vimos, sin que fuera necesaria una intervención mayor”, y remarcó que “no se detectaron restos cárnicos ni situaciones que representaran un riesgo sanitario en ese sector”.

Sobre la situación específica del barrio Empresa Mayo, Molina aseguró que el municipio continuará con las tareas de control. “Nos comprometimos a verificar nuevamente toda la zona del barrio y a realizar la limpieza correspondiente si hacía falta”, expresó. Además, sostuvo que “durante estos días vamos a estar monitoreando de forma constante para evitar que este tipo de conflictos vuelva a generar molestias o perjuicios a los vecinos”, y añadió que “vamos a estar más atentos al tema de la limpieza y a la correcta disposición de los residuos”.

Por otra parte, el director de Servicios remarcó que los residuos generados en el Mercado de Rawson cuentan con un tratamiento diferenciado. “Todos los desechos que se producen en el Mercado de Rawson son retirados de manera regular para evitar malos olores, desorden o acumulación en la vía pública”, afirmó. En ese sentido, aclaró que “esos residuos no se arrojan en contenedores barriales, sino que se trasladan a un lugar específico donde se realiza el reciclado y el tratamiento correspondiente para este tipo de desechos”.