El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido el pronóstico del tiempo para la provincia de San Juan, correspondiente al miércoles 28 y jueves 29 de enero de 2026. La información técnica indica condiciones atmosféricas variables con probabilidad de actividad tormentosa.

Para la jornada del miércoles 28 de enero, se prevé un cielo parcialmente nublado durante la mañana y la noche. En el turno de la tarde, el pronóstico señala la posibilidad de tormentas aisladas. La probabilidad de precipitación es del 0% en la mañana, incrementándose a un rango entre el 10% y 40% en la tarde, y volviendo al 0% durante la noche. La temperatura máxima pronosticada es de 35°C en la tarde, con mínimas de 25°C por la mañana y 30°C en la noche. Los vientos serán moderados, con intensidades entre 13 y 22 km/h durante el día, disminuyendo a 7-12 km/h en la noche. La dirección predominante será del sur, rotando al sureste en la tarde.

En cuanto al jueves 29 de enero, las condiciones se presentarán mayormente parcialmente nubladas durante la madrugada, mañana y tarde. Para el período nocturno, se anticipa nuevamente el desarrollo de tormentas aisladas. La probabilidad de lluvia será baja (0-10%) en la madrugada y tarde, nula (0%) en la mañana, y moderada (10-40%) durante la noche. La temperatura ascenderá hasta un máximo de 36°C en la tarde, con valores de 23°C en la madrugada, 27°C en la mañana y 30°C en la noche. La intensidad del viento oscilará entre 7 y 22 km/h, con dirección predominante del sur, salvo en la tarde donde se espera viento del sureste.