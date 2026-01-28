La factura de la luz en San Juan llegará con un aumento promedio del 10,8%, luego de que el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) diera por finalizado el proceso de Revisión Tarifaria Ordinaria (RTO), que fijó las reglas del servicio eléctrico para los próximos cinco años. El nuevo esquema regirá desde el 23 de enero de 2026 hasta el 22 de enero de 2031, aunque la aplicación de los nuevos cuadros tarifarios fue postergada y comenzará a reflejarse recién en las facturas de mayo de 2026.

La definición oficial estableció un incremento sensiblemente menor al solicitado por la distribuidora Naturgy San Juan S.A., que había planteado una suba del 23,3% en la tarifa final. Según detalló el organismo regulador, las tarifas resultantes en la provincia se ubican por debajo del promedio de las distribuidoras del país y el aumento autorizado también es inferior a la variación salarial promedio registrada en Argentina desde el último ajuste tarifario.

La decisión del EPRE se produjo tras un extenso y formal proceso participativo que incluyó cinco audiencias públicas de revisión tarifaria, en las que se analizaron los costos del servicio, los planes de inversión y la calidad del suministro. De esas instancias formaron parte funcionarios del Gobierno de San Juan y representantes de distintos sectores sociales, productivos y económicos de la provincia.

Entre los participantes estuvieron la Unión Industrial de San Juan, entidades de viñateros y bodegueros, el Centro de Ingenieros, el Sindicato de Luz y Fuerza, representantes de la CGT, la Asociación de Amas de Casa, el Centro Comercial, la Defensoría del Pueblo, el Centro de Jubilados Paz y Bien, la Cámara de Comercio Exterior y otras organizaciones que realizaron aportes y observaciones durante el debate tarifario.

Uno de los puntos centrales de la resolución fue la postergación de la aplicación del nuevo cuadro tarifario hasta después del período de mayor consumo eléctrico del verano sanjuanino. De este modo, el incremento comenzará a impactar en las boletas a partir de mayo de 2026, una decisión que buscó morigerar el efecto del ajuste en los meses de mayor demanda energética.

Además, el EPRE rechazó ajustes retroactivos solicitados por la distribuidora que, según el organismo, incrementaban de manera injustificada la base de capital regulatoria al inicio del nuevo quinquenio.

Controles, sanciones y calidad del servicio

También se avanzó en un esquema más estricto de control de calidad del servicio, con indicadores de desempeño segmentados por zonas y realidades socioeconómicas, para reflejar la diversidad territorial de la provincia.

En ese marco, se creó un Estrato de Atención Prioritaria, que obligará a la empresa concesionaria a ejecutar planes de inversión específicos en áreas de peor desempeño, zonas vulnerables y regiones alejadas, con escasa densidad poblacional y menor atractivo financiero. A la vez, se incrementaron los valores de las sanciones económicas ante incumplimientos, como señal de incentivo para mejorar la calidad del abastecimiento.

La nueva normativa también incorpora un Factor de Incentivo a la Modernización y Calidad del Abastecimiento, que se activará si se verifican mejoras medibles en el servicio, y un Plan Director de Obras orientado a garantizar la seguridad del suministro frente a un escenario de crecimiento de la demanda eléctrica asociado a una mayor actividad económica en San Juan.

Dentro de los lineamientos de mediano y largo plazo, el EPRE delineó acciones vinculadas a la modernización del servicio público de electricidad, como la generación distribuida, la medición inteligente, la electrificación del transporte, el fortalecimiento de los canales digitales de atención y la resiliencia de la red eléctrica ante eventos climáticos extremos.

La resolución también instruyó a la distribuidora a diseñar un plan de optimización y reconversión de su estructura de personal, que deberá elaborarse en consulta con las entidades gremiales, para asegurar una dotación adecuada y capacitada que permita cumplir con las exigencias legales y garantizar la continuidad del servicio.

Desde el EPRE señalaron que la tarifa aprobada busca un equilibrio entre una tarifa justa y razonable para las personas usuarias y la necesidad de contar con recursos suficientes para sostener inversiones que preparen a la provincia para el crecimiento económico y los desafíos energéticos del futuro.

Zona Muy Cálida

Desde el EPRE continúan a la espera de una definición de la solicitud que hicieran a la Secretaría de Energía de la Nación para que reconsidere a San Juan como “Zona Muy Cálida”, para la aplicación de subsidios eléctricos, lo que impactaría en la boleta.