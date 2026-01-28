Pluma Ninja llega al Conte Grand y suma las batallas escritas a la escena cultural

El Centro Cultural Conte Grand será escenario de una propuesta que gana cada vez más espacio dentro de la cultura urbana. Se trata de Pluma Ninja, una liga de batallas escritas que tendrá su inicio formal en San Juan con una fecha abierta al público y pensada como un punto de encuentro entre artistas consolidados y nuevas promesas del freestyle.

Bajo el nombre “Pluma Ninja: el comienzo”, la jornada marcará el inicio de una nueva etapa para esta competencia, que apuesta por un formato diferente al de las tradicionales batallas de gallos. La cita será el viernes 30 de enero, desde las 18, con entrada libre y gratuita.

A diferencia del freestyle improvisado, las batallas escritas se basan en la preparación previa de las rimas. Los competidores trabajan sus textos con tiempo, memorizan sus versos y se enfrentan a capela, poniendo el acento en la estructura lírica, el ingenio, los juegos de palabras y el uso expresivo de la voz.

Este formato permite desarrollar recursos más complejos, construir relatos, personajes o ideas sostenidas a lo largo de una ronda, y sumar una dimensión teatral a la puesta en escena. El desafío no está en reaccionar en segundos, sino en defender un texto elaborado frente al rival y el público.

Un formato en crecimiento

Las batallas escritas no son una novedad, pero en los últimos años han vivido un fuerte crecimiento en distintos países. Ligas como Bazooka, en el plano internacional, o experiencias locales y regionales muestran un interés renovado por este tipo de competencias, donde la palabra escrita se vuelve protagonista.

En general, estos eventos no cuentan con jurados ni ganadores oficiales. Los cruces están acordados previamente y se presentan como duelos cerrados, pensados más como exhibiciones artísticas que como torneos tradicionales.

Pluma Ninja en San Juan

La fecha en el Conte Grand reunirá a artistas de la escena local en una serie de enfrentamientos ya anunciados, que prometen estilos diversos y cruces esperados por el público. El objetivo es consolidar un espacio para las expresiones urbanas y sumar al centro cultural como un escenario abierto a las nuevas formas del rap y la poesía oral.

Las batallas previstas para la jornada son:

Enzo el Crimen frente a Naicosolo,

Crifó frente a Mirko,

Pocco frente a Beckam,

Pity frente a Taler,

Averno frente a Tiziana,

y Santti frente a Gonzalo Bardo.

Cultura joven y palabra trabajada

Con esta propuesta, Pluma Ninja invita a vivir una tarde distinta, donde el rap se cruza con la escritura, la actuación y el trabajo lingüístico. El evento se presenta como una puerta de entrada para quienes ya siguen la escena del freestyle y también para quienes buscan acercarse a nuevas expresiones culturales, en un formato accesible y pensado para todo público.

El Conte Grand volverá así a abrir sus puertas a la cultura urbana, reafirmando su rol como espacio de encuentro entre lenguajes artísticos contemporáneos y la comunidad sanjuanina.