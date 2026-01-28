La discusión sobre la reforma laboral resulta insuficiente para explicar y revertir la situación que atraviesa la industria sanjuanina. Así lo planteó el presidente de la Unión Industrial de San Juan (UISJ), Leonardo de la Vega, al advertir que “la reforma laboral por sí sola no alcanza sin una mejora integral de la competitividad”, en un contexto donde la falta de ventas condiciona la actividad y el empleo en la provincia.

El dirigente sostuvo que el inicio de 2026 encuentra a las industrias locales “aguantando” la actividad, con expectativas moderadas y sin señales claras de recuperación. “Evidentemente no ha sido en la industria sanjuanina donde se ha visto este crecimiento del que tanto se habla”, afirmó, y remarcó que el verdadero indicador de mejora debe verse en el empleo: “El crecimiento se tiene que ver en la empleabilidad de la gente”, afirmó a San Juan en Noticias, en Radio Mitre 95.1.

Sin ventas, no hay empleo posible

Para De la Vega, el eje del problema no está en la normativa laboral, sino en la falta de un mercado que absorba la producción local. “Si no hay venta, no hay puestos laborales que generar”, sostuvo, al explicar que la caída del consumo y la pérdida del mercado interno provincial limitan la capacidad de las empresas para sostenerse y crecer.

Leonardo de la Vega, presidente de la Unión Industrial de San Juan.

En ese marco, insistió en que la competitividad debe pensarse de manera integral. “Definitivamente, no es solo la reforma laboral”, señaló, y planteó la necesidad de avanzar en cambios impositivos y estructurales que permitan a la industria sanjuanina competir en mejores condiciones.

Un contexto nacional que agrava la situación local

El presidente de la UISJ enmarcó el escenario provincial dentro de una dinámica nacional de retracción. Según detalló, a nivel país se pierden unas 44 empresas por día y se registró la pérdida de alrededor de 250.000 empleos en distintos sectores. En ese contexto, aclaró que San Juan no escapa a la tendencia: “La industria no es ninguna excepción, tampoco lo es la industria local sanjuanina”.

A su vez, reconoció que la estabilidad macroeconómica y la baja de la inflación generan previsibilidad. “Siempre ayuda que haya un contexto macroeconómico favorable”, afirmó. Sin embargo, aclaró que ese orden no alcanza para revertir la situación del sector productivo si no se traduce en mayor competitividad. “No es lo único”, advirtió, al señalar que la industria sigue sin ver reflejado ese escenario en sus niveles de actividad y ventas.

Importaciones y desventajas para la producción local

Al analizar la apertura de importaciones, el dirigente sostuvo que se trata de un proceso necesario, pero advirtió sobre su impacto si no se diseña adecuadamente. “Creo que no es un tema malo, que es necesario”, afirmó, aunque explicó que sin un esquema que contemple la realidad local, el resultado es adverso. “Si no está bien pensado cómo impacta o cómo se genera un escenario más favorable en lo que es competitividad de la industria local, va en detrimento de algún sector”, señaló.

En ese punto, remarcó que existen rubros que importan con arancel cero, mientras las empresas sanjuaninas enfrentan una carga impositiva completa. Esa asimetría, explicó, termina afectando la capacidad de vender en el mercado interno provincial y de sostener el empleo.

Sectores afectados y caída de la empleabilidad

El impacto de este escenario ya se refleja en los números de la industria sanjuanina. De la Vega estimó que la empleabilidad “debe haber disminuido un 10% seguramente en general en los diferentes sectores”. En cuanto al nivel de actividad, precisó que el sector metalmecánico opera entre el 40% y el 60%, dependiendo del rubro, una situación agravada por la paralización de la obra pública.

El textil y el calzado aparecen entre los sectores más golpeados. “El textil está muy golpeado”, afirmó, y mencionó el caso de la empresa Vicuña como un ejemplo de la retracción que atraviesa el rubro. En las metalmecánicas, agregó, la caída del mercado interno se combina con la menor actividad de la construcción.

El desafío hacia adelante

De la Vega sostuvo que el Estado no puede quedar al margen del escenario productivo. “El Estado no es ajeno a todo esto”, afirmó, y consideró fundamental que tanto el gobierno provincial como el nacional comprendan el impacto que la falta de competitividad tiene sobre el empleo industrial.

De no mediar cambios estructurales, advirtió, la tendencia continuará. “Si no se hace nada, vamos a seguir por la misma línea”, señaló. Con ese diagnóstico, el presidente de la UISJ dejó planteado el desafío central para San Juan: avanzar hacia una mejora integral de la competitividad como condición indispensable para que la reforma laboral tenga impacto real y la industria pueda recuperar ventas y empleo.