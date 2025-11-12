Un violento choque alteró la tranquilidad de la mañana en Santa Lucía. Un Ford Fiesta Kinetic terminó incrustado contra un árbol en la esquina de las calles 26 de Septiembre y Teniente Blanco, dentro del barrio Centro Empleados de Comercio. A pesar de la fuerza del impacto, el conductor logró salir por sus propios medios y se encuentra fuera de peligro.

Según las primeras informaciones que obtuvo DIARIO HUARPE, el siniestro se produjo en las primeras horas de este miércoles 12 de noviembre, cuando el vehículo circulaba por la zona urbana y, por motivos que aún se intentan determinar, perdió el control hasta colisionar violentamente contra un árbol del boulevard.

Las autoridades policiales y personal de emergencias acudieron rápidamente al lugar. Aunque el susto fue grande, no se registraron heridos. El conductor fue asistido en el lugar y no necesitó traslado hospitalario, indicaron fuentes cercanas al operativo.

El rodado sufrió serios daños materiales: la parte delantera, del lado del conductor, quedó completamente destruida, mientras que la rueda trasera derecha también presentó importantes roturas. El vehículo debió ser removido con asistencia mecánica.

Vecinos del barrio relataron que el estruendo del impacto se escuchó a varias cuadras y salieron alarmados a ver lo ocurrido. La policía local trabaja ahora para establecer si hubo exceso de velocidad o alguna falla mecánica que haya desencadenado el accidente.

La zona permaneció parcialmente cortada durante algunos minutos hasta que se normalizó el tránsito. Afortunadamente, el hecho no pasó a mayores y solo dejó daños materiales.