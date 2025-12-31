El mercado automotor argentino finalizó 2025 con un total de 612.178 vehículos patentados, lo que representa un crecimiento del 47,8% en comparación con las 414.211 unidades registradas en 2024, según informó la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).

Durante diciembre, se patentaron 23.997 vehículos 0km en todo el país, un 10,3% más que las 21.761 unidades del mismo mes del año anterior. Sin embargo, esta cifra muestra una caída del 32,3% respecto a noviembre, mes en el que se registraron 35.424 patentamientos.

Acara destacó que el desempeño positivo de 2025 estuvo impulsado por un primer semestre muy activo, la reintroducción del crédito para la compra de vehículos y una oferta más amplia, factores que permitieron alcanzar niveles de crecimiento que no se observaban desde 2018 y generaron expectativas optimistas para 2026.

El ranking anual de marcas refleja un mercado competitivo y dinámico, con Toyota y Volkswagen disputando el liderazgo durante todo el año. Finalmente, Toyota se impuso en el sprint final con 97.081 unidades patentadas, seguido de Volkswagen con 94.436 vehículos. En el podio anual también se ubicaron Fiat con 74.752, Renault con 59.001 y Peugeot con 49.911 unidades.

Otras marcas con fuerte presencia en el mercado fueron Ford, Chevrolet, Citroën, Jeep y Nissan, que completaron el top ten con desempeños variados pero con crecimiento sostenido en el acumulado anual.

Este resultado confirma una recuperación sólida del sector automotor, con mayor oferta, competencia intensa entre las marcas y un consumidor más activo en comparación con años previos.