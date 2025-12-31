Un violento episodio de violencia de género se registró este lunes por la tarde y terminó con un hombre detenido en el marco de un procedimiento de Flagrancia. El hecho ocurrió alrededor de las 18 horas, en inmediaciones del lateral este de Ruta 40 y avenida Benavídez.

Según informaron fuentes policiales, efectivos fueron comisionados al lugar tras una alerta por una presunta agresión. Al arribar, observaron a un sujeto golpeando a su pareja. Al notar la presencia policial, el agresor emprendió la huida e ingresó a una vivienda cercana, mientras transeúntes señalaban el lugar al que había ingresado el violento, quién se trataba del mismo hombre que había estado atacando a la mujer.

El sospechoso intentó escapar por los techos de ese domicilio, pero con autorización del propietario los uniformados ingresaron a la vivienda y lograron alcanzarlo en el patio. En ese momento, el sujeto comenzó a arrojar golpes de puño y puntapiés contra el personal policial, resistiéndose activamente a la aprehensión. Ante esta situación, los efectivos hicieron uso de la fuerza pública y lograron reducirlo.

El detenido fue identificado como David Montaña, de 37 años, de Santa Lucía. La víctima confirmó haber sido agredida físicamente por su pareja y manifestó su voluntad de denunciar el hecho.

Durante el procedimiento, una mujer, familiar del aprehendido, identificada como Jesica Montaña, declaró haber presenciado la agresión, indicando que el sujeto tenía tomada del cuello a la mujer durante la discusión que se produjo en el patio de la vivienda.

Desde el lugar se dio intervención al sistema acusatorio. El doctor Pablo Quiroga dispuso el traslado del aprehendido a sede policial y de la víctima al Cavig, mientras que posteriormente el doctor Alberto Martínez ordenó el inicio del procedimiento especial de Flagrancia.

La causa quedó caratulada como “Lesiones leves agravadas por el vínculo”, con intervención del Ministerio Público Fiscal. El procedimiento estuvo a cargo de los cabos Carlos Coria y Sergio Lucero.