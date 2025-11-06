El comentario al aire de Santi Talledo sobre la vida íntima de Sofía Martínez se convirtió en el tema del día, dejando al descubierto una situación personal de la periodista deportiva que ella misma había mantenido en estricta reserva. La revelación tuvo lugar durante la emisión de Generación F, el ciclo radial que ambos comparten en ESPN, y generó un inmediato revuelo tanto en el estudio como en las redes sociales.

Todo comenzó cuando Talledo, con un tono cómplice, hizo una referencia directa a la vida amorosa de Martínez. Aunque la periodista intentó disimular y pasar por alto el comentario, el actor fue más allá, confirmando que la situación en cuestión era un "secreto" que no había trascendido a la opinión pública. "Esto no se sabía", insistió Talledo, poniendo a su compañera en el centro de atención.

Ante la insistencia y la sorpresa de sus colegas, a Sofía Martínez no le quedó más remedio que abordar el tema y admitir la veracidad de lo dicho por el actor. La revelación agitó las plataformas digitales, donde los seguidores de la periodista y del programa rápidamente convirtieron el nombre de Martínez en tendencia, buscando más detalles sobre esta nueva faceta de su vida. Fiel a su estilo profesional y de perfil bajo respecto a lo personal, Martínez prioriza que sea su desempeño periodístico el que marque su trayectoria, pero la intempestiva declaración de Talledo la obligó a levantar, aunque sea por un momento, el velo de su intimidad.