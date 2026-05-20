Durante un control de rutina, efectivos policiales detuvieron la circulación de un transporte sospechoso de carne vacuna faenada en la caja de una camioneta.

Al proceder con la identificación del móvil y los ocupantes, los funcionaros constataron que se trataba de un vehículo oficial de la Fuerza Aérea Argentina y que era conducido por una persona que trabaja en dicha dependencia militar. Era acompañado por un familiar y no pudo justificar el origen de la carga.

Ante el hecho, la mencionada carga fue considerada ilegal y clandestina y terminó siendo decomisada. El transporte, circulaba por la Ruta Provincial 80 de Río Negro, a orillas del Río Pichileufu y se dirigía a la ciudad de Bariloche y los ocupantes declararon que era para consumo familiar.

Durante la inspección correspondiente, los uniformados constataron que transportaban un animal vacuno faenado y despostado, con vísceras, patas y cabeza.

Ante la irregularidad detectada, el personal policial procedió al decomiso de la carne por infracción a la Ley Provincial N°2534, debido a faena clandestina y transporte en un vehículo no habilitado, además de carecer de la correspondiente certificación sanitaria exigida por SENASA.

Cuando el personal policial le solicitó al conductor la documentación del vehículo, surgió que el utilitario pertenece al Ministerio de Defensa y está asignado a la flota de la Fuerza Aérea Argentina.

En la caja trasladaban un vacuno faenado de unos 100 kilos, el cual estaba despostado. Además, incurrieron en otra irregularidad relacionada al transporte del animal en un vehículo que no está habilitado para tal fin, ya que carece de certificación sanitaria correspondiente y viola lo que estipula la Ley Nacional 22.375 de SENASA.

Otras fuentes indicaron que la mercadería estaría destinada al consumo del personal de la Estación Radar Bariloche, que trabaja junto al INVAP en el control del espacio aéreo. El caso generó preocupación por el uso de un vehículo oficial del Estado para trasladar carne de “faena clandestina”. “Están sacando carne clandestina para poder comer en las bases”, indicaron vecinos de la zona. El operativo fue efectuado por la Brigada Rural de la Unidad Regional III de Bariloche.