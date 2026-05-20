Un grave accidente ocurrió en Rivadavia y dejó como saldo a una mujer de 54 años en estado crítico tras colisionar con un colectivo de la Red Tulum. La víctima fue identificada como Hilda Martínez.

El hecho se registró pasado el mediodía en la intersección de calles Galíndez y Soldado Argentino, en el departamento Rivadavia, provincia de San Juan. En ese punto, un colectivo interno 108 de la línea 123 de la Red Tulum circulaba de este a oeste por calle Soldado Argentino, mientras que la ciclista lo hacía de sur a norte.

Por motivos que aún son materia de investigación, se produjo el impacto entre ambos vehículos en el cruce. A raíz del choque, la mujer sufrió lesiones de extrema gravedad, principalmente un fuerte traumatismo en la cabeza, con pérdida de respuesta a estímulos en el lugar.

Personal de emergencia, junto a efectivos de Gendarmería, Criminalística y Tránsito, trabajó en la escena para asistir a la víctima, ordenar el tránsito y realizar las primeras pericias accidentológicas.

La ciclista fue trasladada de urgencia al Hospital Doctor Guillermo Rawson, donde ingresó en estado crítico. Posteriormente, fuentes médicas confirmaron que presentaba un cuadro irreversible compatible con muerte cerebral.

La investigación quedó a cargo de la UFI Delitos Especiales, bajo la intervención del ayudante fiscal Pablo Orellano, quien dispuso distintas medidas, entre ellas pericias en el lugar, relevamiento de cámaras, croquis ilustrativo y toma de declaraciones.

En paralelo, se realizaron los tests de alcoholemia tanto al conductor del colectivo, identificado como Valeniano Bustos, como a la víctima, los cuales arrojaron resultado negativo en ambos casos.