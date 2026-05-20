Las infecciones de transmisión sexual siguen creciendo y los especialistas advierten que todavía falta conciencia sobre prevención y controles médicos. En San Juan, el aumento de casos encendió una alarma que vuelve a poner el foco en la importancia del preservativo, las vacunas y el diagnóstico temprano.

En el programa Salud & Bienestar, que se emite por HUARPE TV en el 19.2 de TDA, Kick y YouTube, la infectóloga Beatriz Salanitro explicó cuáles son las enfermedades más frecuentes, cómo se transmiten y por qué muchas veces avanzan sin síntomas claros.

“La primera medida de prevención sigue siendo el preservativo”, remarcó la especialista, quien además insistió en la necesidad de hablar sobre sexualidad sin prejuicios ni vergüenza.

Uno de los puntos que más preocupa es que varias infecciones pueden pasar inadvertidas durante mucho tiempo. La gonorrea, por ejemplo, suele presentar síntomas rápidos en los hombres, con secreciones y molestias visibles, pero en las mujeres puede avanzar silenciosamente y provocar complicaciones graves.

“La gonococcia en la mujer no tiene ninguna manifestación y puede generar lesiones en las trompas e incluso ser causa de infertilidad”, explicó Salanitro. Por eso insistió en que, cuando una persona recibe un diagnóstico, también es fundamental estudiar y tratar a sus parejas sexuales, aunque no tengan síntomas.

HPV, herpes y vacunas

Otro de los temas centrales fue el Virus del Papiloma Humano (HPV), una de las infecciones sexuales más frecuentes. La médica recordó que existe una vacuna incluida en el calendario nacional para adolescentes y destacó que también puede aplicarse en adultos.

“El HPV puede quedar latente de por vida y algunas cepas son cancerígenas”, señaló. En las mujeres, el virus puede provocar cáncer de cuello uterino, mientras que en los hombres se asocia en algunos casos al cáncer anal.

En este sentido, subrayó la importancia del Papanicolaou para detectar lesiones tempranas y evitar complicaciones mayores. “No toda persona con HPV va a desarrollar cáncer, pero la vacuna reduce muchísimo ese riesgo”, aclaró.

Sobre el herpes genital, la infectóloga explicó que se transmite con mayor facilidad cuando las lesiones están activas y que también puede contagiarse a través del sexo oral. Aunque no existe una vacuna preventiva, sí hay tratamientos que ayudan a controlar los brotes.

“El uso del preservativo sigue estando muy vigente y muchas veces se cree que ya no es importante”, advirtió.

La importancia del diagnóstico temprano

Durante la entrevista, Salanitro también habló sobre HIV y hepatitis virales. Según indicó, en San Juan se detectan entre 100 y 140 nuevos casos de HIV por año y todavía llegan pacientes con cuadros avanzados por no haberse testeado a tiempo.

“Con un diagnóstico temprano y tratamiento adecuado, la persona nunca debería llegar a una enfermedad grave”, explicó.

Además, hizo referencia al PrEP, el tratamiento preventivo para personas con alto riesgo de exposición al HIV. Sin embargo, aclaró que no reemplaza el uso del preservativo. “El problema es que muchas personas creen que con el PrEP ya no necesitan cuidarse y no es así”, sostuvo.