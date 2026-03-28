Sábado 28 de Marzo
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Policiales > La Bebida

Detuvieron a un joven por amenazar con un arma blanca a un niño en Rivadavia

El hecho ocurrió en La Bebida, donde un joven de 18 años abordó a un niño de 11 años y lo amenazó con un arma blanca.

POR REDACCIÓN

Hace 9 horas
El hecho ocurrió cuando el niño regresaba de la escuela en La Bebida.

Un joven de 18 años fue detenido en el departamento Rivadavia acusado de amenazas agravadas con arma blanca, tras un hecho ocurrido en la zona de La Bebida.

Según informaron fuentes policiales, el episodio se registró cuando un menor de 11 años regresaba de la escuela en inmediaciones de calles Yornet y Brasil. En ese momento, fue interceptado por el joven, identificado como Sánchez, quien le exhibió un arma blanca y se la apoyó en el cuello.

El menor logró escapar y dio aviso a su madre, quien posteriormente identificó al sospechoso en la zona. A partir de esa información, personal del Comando Radioeléctrico Oeste fue comisionado al lugar para iniciar un operativo de búsqueda.

Los efectivos localizaron al joven en el Barrio Sierra de Marquesado. Durante el palpado de urgencia, se le secuestró un arma corto punzante. Debido a la situación en el lugar, el procedimiento fue trasladado a la Comisaría 38ª.

En sede policial se inició el procedimiento especial de flagrancia, con intervención del ayudante fiscal Gustavo Mendoza, quien quedó a cargo de la investigación del caso.

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