Un joven de 18 años fue detenido en el departamento Rivadavia acusado de amenazas agravadas con arma blanca, tras un hecho ocurrido en la zona de La Bebida.

Según informaron fuentes policiales, el episodio se registró cuando un menor de 11 años regresaba de la escuela en inmediaciones de calles Yornet y Brasil. En ese momento, fue interceptado por el joven, identificado como Sánchez, quien le exhibió un arma blanca y se la apoyó en el cuello.

El menor logró escapar y dio aviso a su madre, quien posteriormente identificó al sospechoso en la zona. A partir de esa información, personal del Comando Radioeléctrico Oeste fue comisionado al lugar para iniciar un operativo de búsqueda.

Los efectivos localizaron al joven en el Barrio Sierra de Marquesado. Durante el palpado de urgencia, se le secuestró un arma corto punzante. Debido a la situación en el lugar, el procedimiento fue trasladado a la Comisaría 38ª.

En sede policial se inició el procedimiento especial de flagrancia, con intervención del ayudante fiscal Gustavo Mendoza, quien quedó a cargo de la investigación del caso.