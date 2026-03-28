El conductor Mario Pergolini volverá a la televisión con una nueva temporada de Otro día perdido en la pantalla de El Trece. El regreso está previsto para el lunes 30 de marzo, marcando su continuidad en el canal tras el debut del ciclo en 2025.

El programa saldrá al aire de lunes a viernes en el prime time nocturno, alrededor de las 22:30, manteniendo el formato de late night con entrevistas, actualidad y humor que caracterizó su primera temporada.

La nueva etapa llega luego del receso de verano y en medio de una fuerte apuesta del canal por reforzar su grilla nocturna. El ciclo había significado el regreso de Pergolini a la TV abierta tras varios años alejado de ese formato.

“Otro día perdido” combina monólogos, análisis de la actualidad, invitados y elementos tecnológicos, con una puesta en escena moderna y participación del público en estudio. En esta nueva temporada, el programa continuará con ese estilo y sumará nuevos contenidos.

El ciclo cuenta además con la participación de humoristas y colaboradores que acompañan al conductor, consolidando un formato que busca diferenciarse dentro del prime time televisivo argentino.

Con este regreso, Pergolini apuesta a consolidar su vuelta a la TV y competir en una franja clave, en un contexto de fuerte disputa por el rating entre los canales de aire.