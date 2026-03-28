Un intento de robo a una jubilada de 75 años generó intervención policial en Capital, luego de que un delincuente la abordara en la vereda de su vivienda en el Barrio Uruguay.

De acuerdo a fuentes policiales, el hecho ocurrió cuando la mujer se encontraba esperando en el exterior de su casa. En ese momento, un hombre se le acercó, le exhibió lo que aparentaba ser una pistola negra y la empujó, provocando su caída.

Como consecuencia, la víctima sufrió lesiones leves, principalmente golpes y raspones en los codos. Tras reducirla, el agresor le sustrajo la cartera, en la que llevaba un teléfono celular Motorola E13, dinero en efectivo, llaves y la tarjeta SUBE.

El delincuente se dio a la fuga, pero a pocos metros descartó el arma utilizada. Posteriormente, se constató que se trataba de una réplica plástica.

Personal de la Comisaría 2ª intervino en el lugar y tomó la denuncia correspondiente. La investigación quedó a cargo del fiscal Francisco Montaño, de la UFI Propiedad. En tanto, la mujer fue asistida y brindó su declaración ante las autoridades.