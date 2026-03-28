En el marco del Día Nacional de la Audición, que se conmemora cada 28 de marzo en Argentina, el Hospital Marcial Quiroga difundió información sobre los principales síntomas, formas de prevención y momentos clave para consultar ante problemas auditivos.

Desde los servicios de Otorrinolaringología y Fonoaudiología del centro de salud indicaron que la detección temprana es fundamental para evitar complicaciones. En ese sentido, destacaron la implementación del screening auditivo en recién nacidos, una herramienta que permite identificar posibles alteraciones desde los primeros días de vida.

Entre las señales de alerta más frecuentes se encuentran la disminución de la audición, zumbidos, dolor o secreciones en el oído. Ante estos síntomas, se recomienda realizar una consulta médica para una evaluación completa, que incluye estudios audiológicos específicos para determinar el diagnóstico y definir el tratamiento.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud, más de 1.500 millones de personas en el mundo presentan algún grado de pérdida auditiva, y alrededor de 430 millones requieren rehabilitación. En niños, más del 60% de los casos podrían prevenirse.

En Argentina, la hipoacusia afecta entre 700 y 2.100 niños por año y representa un porcentaje significativo de las discapacidades, lo que refuerza la importancia de los controles y la atención oportuna.

Los especialistas advierten que la pérdida auditiva no tratada puede afectar el desarrollo del lenguaje, el rendimiento escolar, la comunicación y la calidad de vida, especialmente en adultos mayores.

Para prevenir, se recomienda evitar la exposición a ruidos intensos, utilizar protección en ambientes ruidosos, no introducir objetos en el oído y no automedicarse. Además, remarcan la importancia de realizar controles periódicos desde edades tempranas.

El acceso a audífonos, implantes cocleares y tratamientos de rehabilitación permite mejorar la audición y la calidad de vida de los pacientes. Desde el Hospital Marcial Quiroga señalaron que el trabajo conjunto entre las distintas áreas garantiza una atención integral en todas las etapas de la vida.