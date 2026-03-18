Scaloni confirmó la lista de Argentina para el amistoso ante Guatemala

A pocos meses del inicio del Mundial 2026, la expectativa por la Selección argentina está en su punto máximo. Este miércoles, Lionel Scaloni presentó la lista oficial de convocados para el amistoso frente a Guatemala, que se disputará el próximo martes 31 de marzo en La Bombonera. Este encuentro será el último contacto de la Albiceleste con su público antes de viajar a Norteamérica para defender la corona.

Tras la cancelación de la Finalissima por los conflictos en Medio Oriente, el cuerpo técnico decidió aprovechar esta fecha FIFA para terminar de pulir detalles y, sobre todo, evaluar nombres que no venían siendo moneda corriente en el ciclo.

Las sorpresas de la lista

El DT de Pujato sacudió el tablero con la inclusión de dos futbolistas del ámbito local y uno del exterior que venían pidiendo pista: Gabriel Rojas (Racing Club) y Tomás Palacios (Estudiantes de La Plata). Además, el retorno de Juan Musso (Atlético de Madrid) parece sentenciar la pelea por el tercer arco mundialista.

Entre los referentes, no faltan Lionel Messi, Emiliano Martínez y Rodrigo De Paul, quienes encabezarán la delegación en la mítica cancha de Boca Juniors.

La lista completa de convocados

Arqueros: Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli y Juan Musso.

Defensores: Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Leonardo Balerdi, Marcos Senesi, Nicolás Otamendi, Tomás Palacios, Nicolás Tagliafico, Gabriel Rojas y Marcos Acuña.

Mediocampistas: Leandro Paredes, Máximo Perrone, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Valentín Barco, Rodrigo De Paul y Exequiel Palacios.

Delanteros: Lionel Messi, Nicolás Paz, Gianluca Prestianni, Nicolás González, Giuliano Simeone, Thiago Almada, José López y Julián Álvarez.

El partido del martes 31 servirá para que Scaloni termine de definir los 26 nombres finales que irán por la tercera estrella consecutiva en Estados Unidos, México y Canadá.