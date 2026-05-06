Boca Juniors ya enfrenta a Barcelona de Ecuador en el estadio Banco Pichincha de Guayaquil por una nueva fecha del Grupo D de la Copa Libertadores.

El encuentro comenzó a las 20:50 con arbitraje del colombiano Carlos Betancur Gutiérrez, en medio de una intensa lluvia que afecta a la ciudad ecuatoriana y podría influir en el desarrollo del partido.

El equipo argentino necesita sumar puntos para mantenerse en la pelea por la clasificación a los octavos de final del certamen continental. En caso de conseguir dos victorias en los partidos restantes, el Xeneize quedará muy cerca de asegurar su lugar en la próxima instancia.

Para este compromiso, Boca salió a la cancha con Leandro Brey en el arco; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco en defensa; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes y Milton Delgado en el mediocampo; mientras que Tomás Aranda, Miguel Merentiel y Milton Giménez integran el ataque.

El capitán del conjunto dirigido por Claudio Úbeda es Leandro Paredes.

Por su parte, Barcelona de Ecuador forma con José Contreras; Bryan Carabalí, Javier Báez, Alex Rangel y Gustavo Vallecilla; Byron Castillo, Matías Lugo, Jhonny Quiñónez y Milton Céliz; Jefferson Wila y Darío Benedetto.

El capitán del equipo ecuatoriano es Jhonny Quiñónez, mientras que el entrenador es César Farías.

En la previa del encuentro también hubo atención sobre la designación arbitral de Carlos Betancur, quien tiene antecedentes polémicos en partidos vinculados a Boca, especialmente en la final de la Copa Libertadores Sub 20 frente a Flamengo.

Además del duelo por Libertadores, Boca llega tras asegurar el segundo puesto en el torneo local, resultado que lo emparejó con Huracán en los octavos de final del campeonato argentino.