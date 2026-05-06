En el marco del Día de la Celiaquía, el programa Salud & Bienestar —emitido por HUARPE TV en el 19.2 de TDA, Kick y YouTube— abordó una de las condiciones digestivas más frecuentes y, a la vez, menos comprendidas. El invitado fue el gastroenterólogo Sergio Montañez, quien explicó con claridad qué es la enfermedad celíaca, cómo detectarla a tiempo y qué implica vivir sin gluten.

“La celiaquía hoy se define como una enfermedad sistémica, ya no solamente intestinal”, explicó el especialista. Aunque el daño principal ocurre en el intestino, sus efectos pueden extenderse a otras áreas del cuerpo como los huesos, la piel o incluso la fertilidad.

Qué es la celiaquía y cómo se manifiesta

La celiaquía es una reacción del sistema inmunológico al gluten, una proteína presente en el trigo, la avena, la cebada y el centeno. Sin embargo, no todas las personas pueden desarrollarla. “Tenés que tener un patrón genético que te habilite, en algún momento de tu vida, a presentar la enfermedad”, detalló Montañez.

Uno de los principales desafíos es que sus síntomas pueden confundirse con otros trastornos digestivos. Entre los más comunes aparecen diarrea, hinchazón y dolor abdominal. Pero también existen manifestaciones menos evidentes. “Hay síntomas típicos y atípicos, y ahí está la dificultad. Muchas veces se confunden con otras condiciones”, señaló el gastroenterólogo.

El diagnóstico no depende de un solo estudio. Según el especialista, se basa en un enfoque integral: evaluación clínica, análisis de sangre, estudios específicos como la endoscopía con biopsia y, en algunos casos, estudios genéticos. “Son cinco patas importantes. Y una clave es la respuesta al tratamiento: si el paciente mejora con una dieta sin gluten, eso también orienta”, agregó.

Vivir sin gluten: un cambio de vida necesario

Una vez confirmada la enfermedad, el tratamiento es claro y no admite excepciones. “La dieta sin gluten es de por vida y no es negociable”, afirmó el gastroenterólogo.

Esto implica un cambio profundo, especialmente en adultos que ya tienen hábitos alimentarios arraigados. Sin embargo, el contexto actual ofrece más alternativas que años atrás. “Hoy hay muchas opciones: pizzas, pastas, empanadas. Nada que ver con lo que había hace 20 años”, destacó.

Más allá de lo alimentario, el impacto también puede ser emocional y social. Comer fuera de casa, por ejemplo, puede convertirse en un desafío. “El celíaco muchas veces se siente limitado o incluso discriminado si no encuentra opciones”, explicó.

El especialista también desmitificó algunas creencias frecuentes, como el temor excesivo a la contaminación cruzada. “No todo lo que se cree contaminación genera síntomas. Es una cantidad mínima la que el cuerpo puede tolerar”, aclaró, aunque insistió en la importancia de sostener una dieta estricta.

Diagnóstico temprano y controles, la clave

Montañez hizo hincapié en la importancia de los controles médicos periódicos, incluso cuando el paciente se siente bien. “En el primer año hay que hacer al menos tres controles, y luego uno anual”, indicó.

También recomendó prestar atención a los antecedentes familiares. “Si hay familiares directos con celiaquía, hay que consultar ante cualquier síntoma”, subrayó.

Para quienes reciben el diagnóstico, el mensaje es claro: la celiaquía no impide llevar una vida plena. “Una persona celíaca que hace bien las cosas tiene la misma expectativa de vida que una persona no celíaca”, aseguró.

Así, más que una limitación, se trata de una condición que, bien manejada, permite mantener una buena calidad de vida. El desafío está en informarse, sostener los cuidados y adaptarse a un nuevo modo de alimentarse sin perder de vista lo esencial: el bienestar integral.