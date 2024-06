Este lunes, en el marco de la investigación por la desaparición de Loan Danilo Peña, salió a la luz un video que muestra el recorrido del Ford Ka rojo, en el cual los resultados de los peritajes dieron positivo a los rastros del nene de 5 años, cruzando hacia la provincia del Chaco.

El auto rojo pertenece a Victoria Caillava y Carlos Pérez, ambos imputados por al desaparición de Loan. El vehículo fue captado al entrar a esa provincia y luego, estacionado en la calle Necochea al 915.

Desde TN, informaron que las filmaciones las entregó la Policía de Investigaciones Criminal a los fiscales de la causa. Además, se puede ver al auto ingresando a la capital, Resistencia, en el puente Chaco-Corrientes “General Manuel Belgrano”.

De acuerdo a lo que dieron a conocer en el medio TN: “Una de las hipótesis grandes del fiscal es que a Loan se lo llevan sedado. Porque Loan, si no, inmediatamente hubiese gritado”.

Paula Bernini, también expuso: “Monica Millapi, que es la mujer que también estaba allí en el almuerzo, la pareja de Ramírez, que está detenida en este momento, es enfermera”.

Mientras que continuó afirmando: “Ese llamado existió y probablemente nos quisieron decir del llamado para plantarlo como coartada. La abuela Catalina, cuando llama a María Victoria, el contenido de esa conversación, ¿Es preguntar por Loan o hay otra cosa?”.

Por otro lado, expuso: “Ella incluso dice ‘no, cuando Catalina me llama diciendo si Loan se había perdido yo me quedo con el teléfono en la oreja y busco por todos lados, le digo, pero si la camioneta de mi marido la tranca, la cierra toda, no puede ser’. Esas fueron las palabras”.

Incluso, la cronista también agregó: “Catalina, ¿qué vio, para llamar a María Victoria? Porque ese llamado está, y está siendo peritado por la justicia”.

