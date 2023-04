Tras dos días con un dólar que rozó los $500, este miércoles en los supermercados el desabastecimiento fue tema de conversación, los consumidores consultados por DIARIO HUARPE reconocieron que vienen encontrando faltantes y explicaron que buscan comprar otras marcas. La mayoría coincidió en que no saldrán a comprar para stockearse, ya que no cuentan con el dinero para llenar un carro.

"Los precios aumentaron muchísimo. Es impresionante cuando uno compra un paquete de azúcar en $300 y a los dos o tres días llega a $380 o $420. Los productos que más subieron son el azúcar, la yerba, la leche o el yogur. Algunas veces pasa que hay una oferta de aceite de tal marca y cuando la vas a buscar ya no está y no podés elegir como consumidor", aseguró Silvia Flores.

La señora agregó que ella no sabe si "están especulando o no está entrando mercadería a San Juan" y agregó que no hace compras grandes: "No me da el presupuesto, compro lo justo y necesario para el momento", cerro la consumidora.

Cintia Vilcher, contó que ella no ha notado faltante de mercaderías y agregó que aun si se incrementara el faltante no saldría a comprar para guardar alimentos. "No hay que salir a comprar por las dudas la gente entra en psicosis y eso aumenta todo estamos en crisis económica, pero creo que la gente puede salir de esto como siempre hemos salido", concluyó.

Por su parte, Rubén Aballay, un jubilado que contó que en su casa hay tres jubilados, explicó que si ha notado faltantes de mercaderías y agregó que a él le gustaría comprar y tener algunas cosas guardadas, el problema es que no tiene dinero para esto.

"Algunas veces cuesta conseguir aceite, fideos, arroz, encima el dinero no alcanza para comprar no podemos ir ahorrando, tenemos que esperar al otros mes", concluyó el jubilado.