El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) continúa con la entrega de lentes gratuitos para sus afiliados activos que requieran corrección visual. Este beneficio permite acceder a un máximo de dos pares de anteojos por año, adaptados a las necesidades de cada persona.

Los afiliados pueden elegir entre tres tipos de lentes: para lectura, para visión a distancia o bifocales, que combinan ambas funciones. La gestión no implica ningún costo para el beneficiario, y la fabricación de los anteojos se realiza según la prescripción médica indicada.

Publicidad

Para iniciar el trámite, es indispensable contar con una derivación emitida por un oftalmólogo de PAMI en forma de una Orden Médica Electrónica (OME). Este documento debe contener la prescripción detallada, la firma del especialista, su sello profesional y número de matrícula, y tiene una validez máxima de 150 días desde su emisión.

Los interesados deben solicitar un turno para una consulta oftalmológica con un especialista de PAMI, ya sea telefónicamente o en la sede más cercana. Durante la evaluación, el médico determinará la necesidad de lentes y, en caso afirmativo, emitirá la OME que habilita el trámite.

Publicidad

Una vez obtenida la orden, los afiliados deben acudir a una óptica autorizada por PAMI, presentando su DNI original y la credencial vigente de la obra social. En el establecimiento podrán seleccionar el armazón entre las opciones disponibles. El listado completo de ópticas habilitadas se encuentra en el sitio web oficial de PAMI.

El retiro de los lentes se realiza posteriormente, sin necesidad de gestionar un turno previo para la entrega. Además, para resolver dudas o recibir asesoramiento, PAMI dispone de la línea de atención telefónica 138 (PAMI Responde), disponible de lunes a viernes de 8 a 20 horas, o bien los afiliados pueden acercarse a cualquier sede de la obra social.