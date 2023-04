Este martes los argentinos se vieron sorprendidos por una brutal suba del dólar que rozó los $500, tras la corrida cambiaria, desde la sede local de Amas de Casas del País salieron a decir que ya empezaron a notar los primeros signos de desabastecimiento.

DIARIO HUARPE salió a consultar sobre este tema a supermercadistas y consumidores. Todos coincidieron en que hay dificultades para comprar algunas cosas y agregaron que aun con la posibilidad de que cueste conseguir algunos alimentos, la gente no se volcó masivamente a comprar mercaderías.

El primer punto del relevamiento fue un local de una reconocida cadena de supermercados, al recorrer las góndolas se pudo ver que en, líneas generales, las góndolas estaban completas. Los clientes informaron que algunas veces "cuesta encontrar" determinados productos por lo que muchos se conforman con comprar alimentos de otras marcas.

En cuanto a los precios, los clientes reconocieron que todo está "cada vez más caro, pero aseguraron que como son clientes ya saben que los martes hay ofertas para jubilados o los miércoles hay cortes de carne en precio de promoción y suelen aprovechar estas oportunidades para hacer la compra para algunos días.

En el caso de los supermercados barriales que no pertenecen a cadenas nacionales, el panorama va cambiando un poco, Juan Flores, encargado de un comercio de avenida Libertador, contó que no han tenido faltantes grandes, aunque reconoció que algunos elementos de perfumería "si están en falta" y agregó que esto puede deberse a que se trata de mercaderías importadas y con las subas del dólar el precio es muy fluctuante.

En otro reconocido super ubicado en Avenida Benavidez, Alejandro López reconoció que si han tenido faltantes y han debido aplicar limitaciones sobre la cantidad de productos que le pueden vender a cada cliente.

López explicó que, si bien ahora se nota más la dificultad para comprar diferentes alimentos, ya desde hace años que los proveedores nacionales vienen aplicando cupos en la cantidad de mercadería que le venden a los supermercadistas.

"Te mandan por cuota lo que te toca por mes o cada 3 meses cuando no alcanza es cuando se crea el faltante de este producto", aseguró el encargado.

Ante la pregunta de si es posible que se produzca un mayor desabastecimiento, el comerciante aseguró que confía en que los mayoristas y el Gobierno, deben evitar que se llegue a eso. "Igualmente, si seguimos en este carril de no tomar medidas, las empresas proveedoras van a tener que recortar cuotas y en ese recorte de cuotas puede haber un desabastecimiento mayor", analizó.

López, luego agregó que este lunes ya hubo un indicio preocupante, ya que un molino anunció que frenaba la venta hasta ver cómo seguía el dólar, finalmente, tras algunas horas de incertidumbre esta empresa reanudó sus operaciones comerciales.

Con respecto al comportamiento de los precios en medio de este panorama el encargado explicó que los comerciantes locales no han salido a hacer remarcaciones masivas aun cuando esta semana muchos de los productos llegan, por lo menos, un 7% más caros.

López explicó que muchos comerciantes prefieren no remarcar porque saben que así terminarán vendiendo aún menos de lo que ya pueden comercializar. "Con el dólar a $500 la gente no está comprando, no se está abasteciendo. En los canales mayoristas podemos llegar a ver un poco más de flujo de gente, pero en los supermercados las ventas no aumentan", aseguró el comerciante.

Antes de terminar López agregó que además del desabastecimiento se está dando otro fenómeno que es el de la limitación de venta de algunos productos. Esto se está danto en el caso de las legumbres y otros alimentos que se envasan en lata, ya que en este caso se trabaja con insumos importados y esto los hace un bien caro y más difícil de encontrar.