Cha Cha Cha presenta su show teatral en San Juan: única función el 24 de agosto

La propuesta revive a los personajes más recordados del ciclo, con Alfredo Casero y Fabio Alberti como protagonistas, acompañados por Romina Szaider, Lito Ming, Diego Rivas y Leo Raff, bajo la dirección de Carlos Petriza.

Desde su estreno en Buenos Aires en 2024, el show se consolidó como un éxito masivo, con más de 50.000 entradas vendidas y ovaciones de pie en cada función. Su regreso al teatro también despertó el interés de nuevas generaciones que descubrieron su humor a través de plataformas como YouTube y TikTok.

En escena, Casero y Alberti recuperan sketches históricos como Juan Carlos Batman, Peperino Pomoro y Boluda Total, manteniendo el espíritu absurdo y satírico que convirtió a Cha Cha Cha en un fenómeno cultural.

La puesta se destaca por su escenografía inmersiva, con pantallas LED gigantes, proyecciones exclusivas y efectos especiales. Además, el espectáculo invita a la participación activa del público, con una dinámica que se asemeja al ritmo de un recital de rock.

Las entradas para la función en San Juan ya están disponibles en la boletería del Teatro Sarmiento y en los canales oficiales de venta, con gran expectativa por la convocatoria que tendrá esta presentación dentro de la gira nacional de Cha Cha Cha.