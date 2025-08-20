‘En el barro’, la serie argentina derivada de El Marginal, se posicionó como un fenómeno global tras su estreno el 14 de agosto, alcanzando el primer lugar en el Top 10 mundial de series no anglófonas en Netflix con 5.6 millones de visualizaciones. Además, logró ingresar al Top 10 semanal en 41 países, entre ellos Argentina, Brasil, España y Alemania.

El drama se centra en la prisión femenina de La Quebrada y sigue a Gladys Guerra, apodada “la Borges”, junto a un grupo de mujeres sin antecedentes carcelarios que enfrentan una realidad extrema que las unirá para siempre. La narrativa aborda su lucha por adaptarse, conseguir derechos y sobrevivir en un entorno marcado por las distintas ‘tribus’ que dominan la vida cotidiana en la cárcel, convirtiéndose sin querer en “Las embarradas”.

El elenco principal incluye a Ana Garibaldi como Gladys Guerra y a Valentina Zenere, acompañadas por reconocidas actrices como Rita Cortese, Cecilia Rosetto, Lorena Vega y Juana Molina. La producción también marca el debut actoral de María Becerra y destaca la participación póstuma de Alejandra “Locomotora” Oliveras, quien fue una de las figuras centrales en la primera entrega.

Netflix confirmó que la serie tendrá una segunda temporada, cuyo rodaje ya finalizó, aunque aún no se reveló una fecha oficial de estreno. Los rumores apuntan a que podría lanzarse en el verano de 2026, debido a que las grabaciones concluyeron antes de que algunas protagonistas, como la China Suárez, partieran al exterior.

La China Suárez se incorpora en esta nueva etapa interpretando a Nicole, una escort de lujo que termina en prisión. Su personaje no apareció en la primera temporada, lo que generó especulaciones sobre su participación. Desde Turquía, la actriz adelantó a sus seguidores: “Falta menos para conocer a Nicole”, confirmando su aparición en la segunda entrega.

Además de Suárez, la segunda temporada sumará a Verónica Llinás en el rol de villana, junto a Victorio D’Alessandro y Charo López. También se ampliará la presencia en pantalla de Alejandra ‘Locomotora’ Oliveras, profundizando su personaje en esta nueva fase.

