Tras arrasar en taquilla durante 2025, Thunderbolts* desembarcará en Disney+ el miércoles 27 de agosto de ese mismo año, ofreciendo a los fanáticos del universo Marvel la oportunidad de disfrutar la película en casa o descubrirla por primera vez en streaming.

Este filme reúne a un grupo de personajes con un pasado complejo dentro del Marvel Cinematic Universe, conocidos como los nuevos Avengers. A diferencia de los héroes tradicionales, este equipo de antihéroes y exvillanos promete aportar una perspectiva más oscura y compleja a la narrativa habitual.

La trama se centra en Yelena Belova, quien toma un papel protagónico tras la muerte de su hermana Natasha Romanoff, la Viuda Negra. La acompañan figuras como Bucky Barnes, también llamado El Soldado del Invierno, en busca de redención; John Walker, el polémico agente que brevemente fue Capitán América; Red Guardian, con su particular visión del heroísmo; Taskmaster, una luchadora sometida a control mental; y Ghost, cuya capacidad para atravesar materia resulta fundamental para el equipo.

Estos personajes fueron reclutados por Valentina Allegra de Fontaine para cumplir misiones encubiertas que los Avengers tradicionales no pueden enfrentar, enfrentándose a amenazas globales y dilemas morales complejos.

Un detalle llamativo de la película es el uso del asterisco (*) en su título original, Thunderbolts*. Esta estrategia de marketing busca generar intriga sobre la verdadera identidad y propósito del grupo. Al finalizar el filme, el asterisco desaparece, revelando que oficialmente el equipo se denomina “The New Avengers”.

Con esta propuesta, Marvel amplía su universo con un equipo que desafía las convenciones del heroísmo clásico, explorando personajes con historias y motivaciones más ambiguas. La llegada a Disney+ permitirá que el público acceda a esta nueva faceta del MCU desde cualquier lugar.

