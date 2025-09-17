El salón de usos múltiples del CIC Ullum fue el escenario de un anuncio que marca un antes y un después para la provincia y la región: la presentación del proyecto de Residux S.A.S. para la instalación de la primera planta de gestión y almacenamiento de paneles solares y componentes tecnológicos en desuso de Cuyo. Ubicada en el ingreso a Playa Hermosa, esta iniciativa busca dar una respuesta innovadora a la creciente acumulación de estos materiales.

La audiencia pública contó con una nutrida concurrencia que incluyó a autoridades provinciales y municipales, referentes académicos, representantes de plantas fotovoltaicas y vecinos, lo que subraya la relevancia del proyecto. La propuesta se enmarca en un modelo de gestión ambiental responsable, que abarca la clasificación, trazabilidad, derivación segura y monitoreo permanente de los residuos.

El intendente de Ullum, David Domínguez, destacó la trascendencia de este paso para el departamento. "Ya venimos trabajando hace un año, acercándonos a través de un comodato para que la empresa pueda asentarse en nuestro departamento y comenzar esta historia que es única en la provincia", afirmó Domínguez. El jefe comunal enfatizó que este camino no solo se centra en el cuidado del medio ambiente y el reciclado, sino que también implica la generación de "mucha mano de obra también de nuestra gente", buscando que los habitantes de Ullum "se involucren en nuevas formas de trabajo, se capaciten, empiecen a ser parte de una nueva industria que está en la economía circular".

La ingeniera Paola Castro, oriunda de Ullum y responsable del monitoreo del proyecto, expresó su orgullo por la iniciativa. "Es un orgullo realmente. El departamento se lo merece, es el generador de más energía, entonces realmente tenía que estar acá", señaló la profesional. Castro también resaltó la "colaboración permanente del intendente" y las expectativas de "mucho beneficio, más que nada en el tema mano de obra que es a lo que nosotros apuntamos" para Ullum.