La mañana de este lunes quedó marcada como un hito en la historia sanitaria de Jáchal. A las 7:00, un paciente del departamento recibió el primer tratamiento de diálisis en el Hospital San Roque, sin necesidad de viajar los más de 150 kilómetros que lo separan de la Capital sanjuanina.

El inicio de este servicio representa un avance largamente esperado por la comunidad del norte sanjuanino, especialmente por quienes padecen enfermedades renales crónicas y requieren tratamientos periódicos para sostener su calidad de vida.

Fin de viajes extenuantes

La noticia fue confirmada a DIARIO HUARPE por el departamento de prensa del Ministerio de Salud de San Juan y adelantó que este miércoles, 8 de abril, el ministro Amilcar Dobladez visitará el departamento para dar comienzo formal de actividades de la unidad de diálisis en el hospital jachallero.

Hasta ahora, unos 38 pacientes de Jáchal —y un número menor del departamento Iglesia— debían trasladarse tres veces por semana a la Ciudad de San Juan para recibir tratamiento. Estos viajes implicaban largas jornadas, desgaste físico y emocional, además de complicaciones adicionales para personas en estado de salud delicado.

Con la puesta en marcha del servicio, esa realidad comienza a cambiar. La atención local no solo mejora la calidad de vida de los pacientes, sino que también representa un alivio para sus familias.

Una unidad equipada y en funcionamiento

La nueva Unidad de Diálisis funciona íntegramente en el Hospital San Roque y cuenta con nueve sillones de última generación, lo que permite la atención simultánea de varios pacientes.

Este equipamiento posibilita cubrir la demanda actual del departamento y zonas aledañas, y proyectar una atención sostenida en el tiempo, evitando derivaciones sistemáticas hacia la Capital provincial.

Un paso hacia la equidad sanitaria

Desde el Gobierno provincial enmarcan este avance dentro de una política de descentralización del sistema de salud. En su reciente discurso de apertura de sesiones 2026, el gobernador Marcelo Orrego sostuvo que el objetivo es consolidar “un sistema que llegue a cada rincón de la provincia”.

En ese sentido, la incorporación de este servicio en Jáchal apunta a reducir desigualdades territoriales y garantizar el acceso a tratamientos complejos sin necesidad de traslado.

Un hospital que suma servicios clave

La Unidad de Diálisis se suma a otros servicios incorporados recientemente en el Hospital San Roque, que viene ampliando su capacidad de atención. Entre ellos se destacan la segunda maternidad pública de la provincia —donde ya nacieron más de 200 bebés—, la Unidad de Oncología y la tercera Terapia Intensiva pública de San Juan.

De este modo, el hospital se consolida como un nodo sanitario clave para el Norte sanjuanino, acercando respuestas concretas a una población que históricamente debió trasladarse para acceder a prestaciones esenciales.