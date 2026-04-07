El mundo del fútbol despide a uno de los mediocampistas más talentosos y, a la vez, singulares de la última década. Aaron Ramsey, el volante galés que supo brillar en la élite europea, anunció oficialmente su retiro de las canchas a los 35 años. Sin equipo tras su reciente experiencia en los Pumas de México, el ex Arsenal decidió colgar los botines luego de casi 20 años de una trayectoria marcada por el éxito, pero también por un fenómeno paranormal que lo acompañó hasta el final.

A través de un sentido comunicado en sus redes sociales, Ramsey admitió que fue una determinación "tomada después de mucha reflexión". El anuncio se da justo cuando su amado Arsenal lidera la Premier League, club donde el galés se convirtió en leyenda tras disputar 369 partidos y levantar tres FA Cup.

La mística y el peso de una "maldición"

A pesar de su calidad técnica y sus títulos con la Juventus (donde ganó un Scudetto y una Copa Italia), para el imaginario popular Ramsey será siempre el protagonista de la “maldición de la muerte”. Esta teoría conspirativa, que se hizo viral hace más de una década, sugería que cada vez que el galés anotaba un gol, una figura de relevancia mundial fallecía a las pocas horas.

Todo comenzó en 2011, cuando le marcó al Manchester United y, al día siguiente, se anunció la muerte de Osama bin Laden. A partir de allí, la lista de "víctimas" de sus festejos no paró de crecer, alimentando una leyenda urbana que el propio jugador siempre intentó tomar con humor, aunque la coincidencia fuera escalofriante.

Una lista que dio la vuelta al mundo

Entre los nombres que coincidieron con sus gritos sagrados figuran personalidades de todos los ámbitos: desde Steve Jobs y Whitney Houston, hasta el actor Paul Walker, el dictador Jorge Rafael Videla y el genio literario Eduardo Galeano. Incluso figuras de la música como David Bowie y leyendas del cine como Robin Williams formaron parte de esta macabra estadística que hoy, con su retiro, llega definitivamente a su fin.

El referente de una generación galesa

Más allá de lo anecdótico, Ramsey fue una pieza fundamental para la Selección de Gales. Junto a Gareth Bale, lideró a su país en el regreso a los grandes torneos internacionales, vistiendo la camiseta nacional en 86 oportunidades y marcando 21 goles. "Esta ha sido una decisión no muy fácil de tomar", escribió el volante en su despedida.

Con su salida de las canchas, se cierra un capítulo dorado para el fútbol británico. Ramsey se retira con la conciencia tranquila de haber dejado todo en el campo, y quizás, con el alivio de que sus goles ya no serán asociados a las noticias luctuosas del mundo. El fútbol pierde a un crack; la cultura popular, a uno de sus mitos más extraños.