La Caja de Acción Social de San Juan anunció la realización del primer sorteo de cupones no premiados del 2026, una iniciativa que brinda una nueva oportunidad a quienes participaron en la Quiniela y no obtuvieron premios. El evento forma parte de las políticas del organismo para incentivar el juego oficial y premiar a los apostadores.

El sorteo se llevará a cabo a fines de marzo y contará con una amplia variedad de premios para los participantes, que van desde vehículos hasta electrodomésticos y tecnología, manteniendo el formato tradicional que cada año convoca a cientos de sanjuaninos.

Podrán participar todos los cupones no ganadores de Quiniela Tradicional y Fortunata emitidos durante el período establecido previo al sorteo, lo que permite incluir a miles de jugadores dentro de esta nueva oportunidad.

Además del sorteo principal, la jornada incluirá las denominadas Cruzadas Solidarias, una modalidad que destina premios a instituciones de la provincia como escuelas, centros de salud y organizaciones comunitarias, fortaleciendo el carácter social del programa.

Desde la Caja de Acción Social destacaron que este tipo de iniciativas no solo busca premiar a los apostadores, sino también generar un impacto positivo en la comunidad a través del acompañamiento a distintas entidades.

El sorteo de cupones no premiados se ha consolidado como uno de los eventos más convocantes del calendario local, combinando entretenimiento, premios y una fuerte impronta solidaria en toda la provincia.