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Se viene el primer sorteo de cupones no premiados de la CAS 2026
POR REDACCIÓN
La Caja de Acción Social de San Juan anunció la realización del primer sorteo de cupones no premiados del 2026, una iniciativa que brinda una nueva oportunidad a quienes participaron en la Quiniela y no obtuvieron premios. El evento forma parte de las políticas del organismo para incentivar el juego oficial y premiar a los apostadores.
El sorteo se llevará a cabo a fines de marzo y contará con una amplia variedad de premios para los participantes, que van desde vehículos hasta electrodomésticos y tecnología, manteniendo el formato tradicional que cada año convoca a cientos de sanjuaninos.
Podrán participar todos los cupones no ganadores de Quiniela Tradicional y Fortunata emitidos durante el período establecido previo al sorteo, lo que permite incluir a miles de jugadores dentro de esta nueva oportunidad.
Además del sorteo principal, la jornada incluirá las denominadas Cruzadas Solidarias, una modalidad que destina premios a instituciones de la provincia como escuelas, centros de salud y organizaciones comunitarias, fortaleciendo el carácter social del programa.
Desde la Caja de Acción Social destacaron que este tipo de iniciativas no solo busca premiar a los apostadores, sino también generar un impacto positivo en la comunidad a través del acompañamiento a distintas entidades.
El sorteo de cupones no premiados se ha consolidado como uno de los eventos más convocantes del calendario local, combinando entretenimiento, premios y una fuerte impronta solidaria en toda la provincia.