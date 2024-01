Luego de tomar conocimiento de los casos confirmados de encefalomielitis equina en una localidad de La Rioja, en una localidad lindante con Valle Fértil, el intendente de la comuna, Mario Rivero, inició con los trabajos preventivos para evitar la propagación de la enfermedad mortal de los caballos. Una de las acciones de la comuna constaba del registro de animales y posterior solicitud de dosis de la vacuna necesaria al Senasa por no poder hacerle frente al costo que en promedio llega a los $25.000 cada una. Finalmente, desde las oficinas del organismo en San Juan, dijeron que se encargarán de realizar el pedido en Nación, pero no serán gratuitas. Cabe destacar que en la provincia no hay registro de casos hasta el momento.

Actualmente, en la provincia se está llevando adelante un registro de equinos para conocer la población en todo el terreno. Una vez que se tenga la cifra, se hará el pedido ante el Senasa de las dosis que son necesarias para iniciar la campaña de vacunación para evitar la encefalomielitis equina, conocida comúnmente como la enfermedad mortal del caballo.

Valle Fértil fue el primer departamento en manifestar el pedido de ayuda al organismo nacional, encargado de llevar el registro de los casos confirmados de la enfermedad en todo el país y de gestionar la distribución de la vacunación producida en sus laboratorios, para que lleguen de manera gratuita al departamento.

Finalmente, ante este pedido, Gerardo Arruti, veterinario y responsable de Sanidad Animal del Senasa en San Juan confirmó a DIARIO HUARPE que la vacuna no llegará a la provincia de manera gratuita. “Nos encargaremos de que llegue a la provincia y abastecer a las veterinarias, pero serán los propietarios de caballos quienes deben asumir el costo de las dos dosis”, expresó.

Festivales y medidas de prevención.

El próximo 10 y 11 de febrero se realizará en Médano de Oro la XXII Fiesta Nacional de las Destrezas Criollas y el Folclore. Del evento participarán aproximadamente unos 800 equinos, y desde la Federación Gaucha de San Juan, en consonancia con la situación actual, indicaron que uno de los requisitos para que puedan participar es contar con las dosis de la vacuna correspondiente.

"Hemos hecho hincapié en la vacunación de los animales. Es un requisito fundamental para todos los participantes, no solo de las competencias de doma, sino también de las destrezas. La vacunación será un nuevo requisito para garantizar la salud de los animales y de quienes participen en el festival", afirmó González en rueda de prensa.