La última vez que se registró un caso de encefalomielitis equina fue en el 2019. Desde ese momento el país vivió libre de la enfermedad viral hasta la semana pasada donde en el Litoral se registraron los primeros casos mortales, que pusieron en alerta al país por la gravedad de sus consecuencias. En San Juan, desde la Federación Gaucha, en este sentido tomaron la decisión de suspender desfiles y jineteadas hasta nuevo aviso con el objetivo de proteger a los animales. Pablo Benavidez, veterinario especialista en equinos pidió tomar medidas de prevención contra los mosquitos, ya que son el vector trasmisor y esperar en principio la normalización de la producción de la vacuna. “No alcanza para todos”.

El profesional habló con DIARIO HUARPE y explicó que en el año 1988 apareció por primera vez la enfermedad en Argentina y desde ese momento se comenzó a trabajar con una vacuna que logró liberar al país de la enfermedad. En el 2019, como ya no registraban casos, se dejó de aplicar, ya que no era de carácter obligatorio, hasta la semana pasada, cuando después de cuatro años, volvieron a aparecer caballos infectados con encefalomielitis equina en el Litoral.

Se trata de una enfermedad de carácter neurológico, que una vez que el animal es contagiado, presenta síntomas dentro de los cinco a 15 días y en los próximos, dependiendo del estado de salud del equino, puede llegar a la muerte. Se manifiesta primeramente con fiebre alta, decaimiento, anorexia, aislamiento social, incoordinación en los movimientos, convulsiones y posterior deceso.

Esta nueva situación puso en alerta a todos los propietarios de caballos del país y que todos ellos se vuelquen a la compra de la vacuna, único tratamiento capaz de prevenir la enfermedad. “Después del 2019, cuando se terminó con el plan de vacunación, por temas costos, los dueños de equinos no la colocaban, por lo tanto los laboratorios no producían en grandes cantidades. Hoy con esta situación, no hay suficientes dosis para todos”, recalcó Pablo Benavidez.

De esta manera, el veterinario especialista en caballos, pidió que hasta que se normalice la producción y venta de la vacuna, se tomen recaudos para cuidar la salud de los equinos. Como uno de los principales transmisores de la enfermedad son los mosquitos, Benavidez, sugirió que se apliquen los mismos cuidados que contra el Dengue. “Recomiendo fumigar los espacios, el descacharreo y acumulación de agua y la colocación de repelente, tanto en los animales como en los humanos, porque la enfermedad también nos afecta”. Por otro lado destacó evitar movilización y traslados.

Según el profesional, afortunadamente en San Juan hasta el momento no se registraron casos, pero de igual modo pidió el refuerzo de medidas preventivas. “Ante la menor duda es recomendable de manera inmediata la consulta y la denuncia ante el SENASA de manera inmediata porque es obligatoria”, concluyó.