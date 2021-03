Sentenciaron al camionero que, drogado, causó la muerte de un motociclista

En la tarde de este jueves, y después de un acuerdo de juicio abreviado al que llegaron Fiscalía y la defensa del sospechoso, la Justicia aceptó el pacto y condenó a tres años de prisión en suspenso al camionero Pablo Barboza de 26 años, acusado de provocarle la muerte a un motociclista el lunes pasado en un barrio del departamento San Martín. Además lo inhabilitó para conducir cualquier vehículo por ocho años. A pesar de ser condenado, el hombre continuará su vida en libertad.

El fiscal Renato Roca consideró que las agravantes del conductor del Ford 900 con respecto al siniestro vial fueron varias. En primer lugar, Barboza se subió al camión cuando estaba bajo los efectos de cocaína y marihuana; en segundo, no funcionaba el sistema de freno en un a rueda y tercero, el hombre no tenía carnet de conducir.

La audiencia empezó este jueves por la mañana y pasó a un cuarto intermedio para la tarde. Foto Gonzalo Medina / DIARIO HUARPE.

Esto fue aceptado por Barboza y lo hizo saber mediante su defensa representada por la letrada María Filomena Noriega. El camionero si bien recibió una pena, no irá al Servicio Penitenciario Provincial porque así lo establece el Código Penal. La sentencia no pasó los tres años, si esto hubiera ocurrido así, otro sería el destino del conductor del camión. Además le benefició el no tener antecedentes condenatorios, explicaron fuentes judiciales.

La resolución judicial llegó a tres días de ocurrido el hecho vial. De esta manera, el nuevo sistema acusatorio penal rompe un nuevo récord, en el sentido de condenar a un conductor imputado de homicidio culposo, es decir, matar sin querer. El caso de Barboza es el segundo que se da en pocos días. El primero fue el caso del sargento Darío Romero, que atropelló y mató a un motociclista en Rivadavia. Lo hizo a bordo de una camioneta perteneciente a la Policía de San Juan y recibió su condena a los ocho días del suceso trágico.

Foto Gonzalo Medina / DIARIO HUARPE.

El lunes 8 de marzo pasado, Pablo Luciano Barboza guio el camión a su lugar de trabajo y en el ingreso del barrio Rocío de Luján, más precisamente, en Avenida Godoy cuando iba de norte a sur giró de manera imprudente a la izquierda por calle Emanuel en dirección al este. Allí se interpuso en su camino una moto, marcha Yamaha F160 centímetros cúbicos, que era guiada por Elías Ariel García.

García no pudo frenar a tiempo y murió en el acto tras impactar contra el piso y la rueda trasera derecha del camión. Barboza dijo que no lo vio, pero lo contrarió el testimonio del dueño del camión, que venía atrás de él en una camioneta. El hombre manifestó que sí vio la moto, lo que hizo concluir a Fiscalía que no hay forma de que el camionero no haya hecho lo mismo.

El juez de la audiencia fue Juan Gabriel Meglioli. Foto Gonzalo Medina / DIARIO HUARPE.

La UFI Delitos Especiales llevó a cabo la investigación del hecho. Destacaron la labor fundamental que tuvieron los ayudantes fiscales a la hora de hacer las averiguaciones y recolectar los testimonios de quienes presenciaron el siniestro vial. Ellos fueron Cristian y Maximiliano Gerarduzzi e Ignacio Domínguez.