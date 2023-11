El candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, anunció este viernes que, de ganar el balotaje, efectivizará el bono para los jubilados en enero y febrero y el mismo será más alto que en diciembre.

El ministro de Economía se dirigió a ese universo de la población, además de referirse al aumento de los haberes que percibirán en diciembre, de acuerdo con lo anunciado por la Anses este viernes. "El bono de $65.000 y el de $70.000 deberían seguir", confirmó en referencia a los dos meses del verano.

En ese sentido, apuntó directamente contra Javier Milei, su rival en el balotaje. "El otro candidato plantea cortar los subsidios. Una sociedad no es 'sálvese quien pueda'", expresó.

"Es muy importante que en estos días les pregunten a los otros que compiten con nosotros qué van a hacer con las jubilaciones", dijo Massa. "Si es verdad que van a poner un sistema de AFJP, si van a cortar los subsidios, porque representaría $ 81.000 menos para cada jubilado, si es verdad que van a plantear la eliminación de los programas de medicamentos", enumeró.

"Porque no alcanza con decir que van a pasar la motosierra si después la terminan pasando en la cabeza de los jubilados", remarcó.

En un centro de jubilados de Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires, Massa se refirió también a la situación económica que atraviesa el país. "Yo sé que la inflación les generó problemas y vamos a bajarla fuerte el año que viene".

"No el recorte, no la quita de los medicamentos gratuitos. Si no un sistema jubilatorio más fuerte que les permita vivir mejor", aseguró.